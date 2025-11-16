قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيورتي 101 تُفاجئ السوق المصري بتخفيضات ضخمة على الشفاطات والأفران والبوتاجازات فى الجمعة البيضاء

شركة بيورتي Purity 101%
شركة بيورتي Purity 101%

أعلنت شركة  بيورتي Purity 101%— إحدى أبرز الشركات المصرية الرائدة في تصنيع وتوريد أجهزة المطابخ—عن إطلاق أكبر حملات التخفيضات لعام 2025، وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء، حيث شملت الخصومات مجموعة ضخمة من أفضل الشفاطات، البوتاجازات، الأفران، المسطحات، والسخانات الفورية، مع هدايا وخصومات حقيقية هي الأكبر منذ تأسيس الشركة عام 2013.


وتأتي الحملة ضمن استراتيجية الشركة لدعم المستهلك المصري، وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على معايير الصناعة الأوروبية التي تتميز بها Purity 101.

أولًا: تخفيضات الشفاطات – خصومات حتى 6000 جنيه

قدمت Purity 101 مجموعة من الشفاطات المختلفة بأحجام وتصميمات تناسب جميع المطابخ:
موديلات ROMA وTBL وDIAMOND وTS PRO وTSD
•    ROMA BL 90 CM
من 5890 إلى 4690 جنيه
•    TBL PRO PLUS 90 CM
من 15490 إلى 13900 جنيه
•    DIAMOND BLACK ISLAND 90 CM
من 26900 إلى 22900 جنيه
•    TS PRO PLUS 90 X
من 14990 إلى 12900 جنيه
•    TS PRO PLUS 60 X
من 13999 إلى 12500 جنيه
•    TSD DARK INOX PRO PLUS 90 CM
من 15990 إلى 13900 جنيه
•    TSD DARK INOX PRO PLUS 60 CM
من 14999 إلى 12900 جنيه
•    FLATO PRO BL 60 CM
من 8490 إلى 7890 جنيه
•    FLATO BL 90 CM
من 8890 إلى 7490 جنيه
•    FLATO BL 60 CM
من 8490 إلى 6890 جنيه
موديلات FLATO PRO وPANSY
•    FLATO PRO 60 CM (ستانلس)
من 7870 إلى 6990 جنيه
•    FLATO 90 CM (ستانلس)
من 8290 إلى 6990 جنيه
•    FLATO 60 CM (ستانلس)
من 7890 إلى 6690 جنيه
•    PANSY PRO X 90 CM
من 6290 إلى 5790 جنيه
•    PANSY BL 90 CM
من 5990 إلى 5490 جنيه
•    PANSY PLUS BL 90 CM
من 7900 إلى 6900 جنيه

ثانيًا: الأفران الكهربائية والغاز – خصومات ضخمة

أفران 60 سم
•    KPT 6020 EETDB T88L
من 21000 إلى 19900 جنيه
•    KPT 609 EEDB 88L
من 18900 إلى 17900 جنيه
•    OPT601GG 60 CM
من 17990 إلى 16900 جنيه
•    OPT602GG 60 CM
من 18800 إلى 17800 جنيه
•    OPT601 GGD 60 CM
من 18900 إلى 17900 جنيه
•    OPT602 GGD 60 CM
من 19800 إلى 18800 جنيه
أفران 90 سم
•    OPT903GG 90 CM
من 30990 إلى 27890 جنيه
•    OPT901GXD 90 CM
من 34500 إلى 31050 جنيه
•    OPT902GGD 90 CM
من 35900 إلى 32310 جنيه
•    OPT901 DARK GXD 90 CM
من 36000 إلى 32400 جنيه
•    OPT902EED 90 CM
من 32900 إلى 29610 جنيه

ثالثًا: البوتاجازات والعروض المجمّعة

بوتاجاز FRGG9050 BL – عرض خاص
•    السعر 30990 جنيه
•    هدية: شفاط هرمي مجاني
FRGG9050 BL – ستانلس
•    السعر 29900 جنيه
•    هدية: شفاط هرمي مجاني

رابعًا: المسطحات (الغاز والكهرباء والتحريضية)

•    HPT604S
من 7200 إلى 6800 جنيه
•    HPT302SE
من 5690 إلى 5350 جنيه
•    FTS472G3QWP 90 CM (مسطح كهرباء + شفاط مدمج)
من 59900 إلى 54900 جنيه
مزايا منتجات Purity 101
•    خامات عالية الجودة ومعايير تصنيع أوروبية
•    فلاتر متعددة الطبقات
•    قدرات شفط قوية مناسبة للمطابخ المصرية
•    تصميمات حديثة تناسب جميع الديكورات
•    خدمة ما بعد البيع وقطع غيار متوفرة
•    خط ساخن مباشر 16495

طريقة الشراء والتواصل

يمكن للعملاء شراء المنتجات مباشرة من:
فروع Purity 101
الموقع الإلكتروني: www.purity-101.com
الخط الساخن: 16495

وتؤكد Purity 101 أن عروض الجمعة البيضاء هذا العام هي الأكبر منذ تأسيسها، سواء من حيث حجم الخصومات أو تنوع المنتجات، مشيرة إلى أن الحملة تُعد فرصة مثالية لتجهيز المطابخ بأحدث الأجهزة وبأسعار تنافسية.

وتدعو الشركة عملاءها لاغتنام العروض قبل نفاد الكميات والاستفادة من خدمة ما بعد البيع والدعم الفني المتاح عبر الخط الساخن 16495.
 

