فن وثقافة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

تقى الجيزاوي

أعربت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم شكوى 713317 ، الذى يشارك فى فعاليات الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت هنا شيحة ، فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، إن فكرة فيلم “شكوى 713317 ” تعتمد على الكوميديا السوداء ويحمل فكرة هامة تواجهنا دائما بشكل مستمر وهى معاملتنا مع شركات الصيانة بسبب تلف الأجهزة الكهربائية.

وعن مشاركتها فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦ ، قالت هنا شيحة ، إنها ستتواجد فى ماراثون رمضان وستكشف جميع للتفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وعن دعم أولادها لها فى العرض الخاص للفيلم ، قالت هنا شيحة انها سعيدة للغاية بحضور اولادها معها وقت الفيلم.

فيلم "شكوى رقم 713317"

وعرض يوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

"شكوى 713317" فيلم روائي طويل من إنتاج مصر، وتبلغ مدته 80 دقيقة. 

وتدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق. 

لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة.

ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية.

هنا شيحة فيلم شكوى رقم 713317 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

