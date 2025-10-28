هنا شيحة تكشف لصدي البلد سرًّا عن شخصيتها في فيلم "حب البنات"

كشفت الفنانة هنا شيحة عن تفاصيل جديدة تتعلق بدورها في فيلم "حب البنات"، وذلك بعد مرور سنوات طويلة على عرض العمل الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وقالت هنا شيحة في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إن شخصيتها في الفيلم كانت قريبة جدًا من شخصيتها الحقيقية، خاصة في حبها للسفر وصراحتها الزائدة، مشيرة إلى أنها تشبه الشخصية أيضًا في كونها اجتماعية وتحب التعامل مع الناس بشكل مباشر.

وأضافت الفنانة أن فيلم حب البنات يمثل لها محطة مهمة في مسيرتها الفنية، لأنه أظهر جانبًا مميزًا من شخصيتها الفنية والإنسانية، مؤكدة أن العمل ما زال يحظى بمكانة خاصة في قلبها حتى اليوم.



يذكر أن تعيش الفنانة هنا شيحة انتعاشة سينمائية، وذلك بعد غياب عدة سنوات عن تقديم أعمال سينمائية جديدة.

ومن المقرر، أن يعرض لهنا شيخة فيلم الشكوي 713317، والذي يشارك في مسابقة آفاق عربية ويقوم ببطولته كل من محمود حميدة وشيرين وهنا شيحة ومن إخراج ياسر الشافعي.

كما تستعد هنا شيحة لخوض تجرية تقديم الافلام القصيرة خلال الفترة القادمة، ومن المقرر عرضه في عدد من المهرجانات عقب الانتهاء من تصويره.



وكان آخر أعمال هنا شيحة حكاية ما تيجي نشوف ، والتي عرضت العام قبل الماضي.

يشارك في حكاية “ما تيجي نشوف” عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.



https://youtube.com/shorts/U8PrJoVHU9g?si=9U--4AfmfeBONiQQ