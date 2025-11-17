توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان

كشفت القناة الإسرائيلية 13 أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل رفعت توصيات بقيادة عملية عسكرية واسعة في لبنان، قد تمتد لعدة أيام، في ظل تصاعد التوتر على الحدود الشمالية وتزايد الاشتباكات مع حزب الله.

وتأتي هذه التوصيات بالتزامن مع تصريحات لافتة لرئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، الذي أكد جاهزية قواته لتنفيذ هجوم بري واسع في قطاع غزة إذا صدرت الأوامر بذلك.

وقال زامير: "علينا أن نكون مستعدين للانتقال السريع إلى هجوم واسع للسيطرة على مناطق في قطاع غزة إلى ما وراء الجانب الآخر من الخط الأصفر"، في إشارة إلى توسيع نطاق العمليات الميدانية.

وفي السياق، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى إصابة عناصر من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) جنوبي لبنان، الأمر الذي أثار مخاوف من تدهور إضافي في الوضع الأمني على الحدود.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ غارات متفرقة اليوم الأحد، أسفرت –بحسب زعمه– عن اغتيال ثلاثة عناصر من حزب الله في مناطق مختلفة جنوب لبنان.