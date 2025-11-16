تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة

تواصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مع المصرية ميار نبيل بعد احتجازها من قبل زوجها في دولة الإمارات لإعادتها إلى أرض الوطن .

وجاء هذا التواصل لتقديم الدعم اللازم لها ، بعد استغاثتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماع فيسبوك ، قائلة: أنا اتعرضت لغدر وخيانه أنا وابنتي من زوجي محمد السيد علي حشيش .. باختصار شديد تزوجت وسافر زوجي إلى دولة الإمارات على أساس اتفاق بينه وبين والدي إني هعيش معاه في نفس الدولة ومش هيكون في مسكن زوجية في مصر غير شقة على الطوب الأحمر بحجة أننا مش هنقعد فيها، كل ده محصلش وحبسنا هناك في الإمارات بدون مياه ولا كهرباء ولا نور بعد ما روحتله على نفقة أهلي عشان أشوف معاه حل.

الدولة حريصة على رعاية مواطنيها وتقديم يد العون للمتضررين

وتأتي مبادرة لجنة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء في إطار حرص الدولة على رعاية مواطنيها وتقديم يد العون للمتضررين، مؤكدةً التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم القانوني والنفسي للمواطنة ميار نبيل لضمان حقوقها وسلامتها وسلامة ابنتها.