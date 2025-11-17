بسمة مصرية ليس لها مثيل.. شريهان تدعم عمر خيرت بعد تعرضه لأزمة صحية

دعمت الفنانة شريهان، الموسيقار عمر خيرت برسالة مؤثرة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، دخل على أثرها أحد المستشفيات بالقاهرة، متمنية له الشفاء والرجوع لجمهوره سريعًا.

وشاركت شريهان متابعيها صورة للموسيقار عمر خيرت عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمى «إنستجرام»، وكتبت: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سلامتك يا مصرى، يا مبدع، يا عظيم، يا بسمة مصرية ليس لها مثيل 1000 مليون سلامة».

وكان طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الموسيقار الكبير عمر خيرت على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة ناتجة عن التهاب رئوي إثر نزلة شعبية خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصطفى كامل أنه تواصل مع السيدة نيفين نظيف، زوجة شقيقه عثمان خيرت والمسؤولة عن تنظيم حفلاته، التي أكدت أن حالته مستقرة وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويجرى عدة فحوصات وأشعة على الصدر، مشيرة إلى أن الموسيقار الكبير يتماثل للشفاء ويطمئن جمهوره.

وتمنى نقيب الموسيقيين الشفاء العاجل لعمر خيرت، مؤكداً مكانته الكبيرة في قلوب محبيه ودوره المهم في إثراء الحركة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

ويعد الموسيقار عمر خيرت، المولود في عام 1948، من أشهر صنّاع الموسيقى العرب، ونال لقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن دورتها الـ17 لعام 2023، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة التي أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.