ترامب: معاقبة أي دولة تتعامل مع روسيا.. ومحادثات قريبة مع رئيس فنزويلا
ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين
الخارجية الأمريكية تصنف مجموعة تابعة لرئيس فنزويلا كمنظمة إرهابية
انتهاكات إسرائيل مستمرة.. قصف مدفعي لا يتوقف ونهب للقطع الأثرية وارتفاع حصيلة الشهداء
إخلاء سبيل شادي الفونس في تهمة حيازة الماريجوانا
مجلس الأمن يصوت على الخطة الأمريكية لمستقبل غزة
دعاء الصباح للرزق والبركة.. كلمات مستجابة تبدأ بها يومك
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
بسمة مصرية ليس لها مثيل.. شريهان تدعم عمر خيرت بعد تعرضه لأزمة صحية

شريهان
شريهان
يمنى عبد الظاهر

دعمت الفنانة شريهان، الموسيقار عمر خيرت  برسالة مؤثرة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، دخل على أثرها أحد المستشفيات بالقاهرة، متمنية له الشفاء والرجوع لجمهوره سريعًا.

وشاركت شريهان متابعيها صورة للموسيقار عمر خيرت عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمى «إنستجرام»، وكتبت: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سلامتك يا مصرى، يا مبدع، يا عظيم، يا بسمة مصرية ليس لها مثيل 1000 مليون سلامة».

وكان طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الموسيقار الكبير عمر خيرت على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة ناتجة عن التهاب رئوي إثر نزلة شعبية خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصطفى كامل أنه تواصل مع السيدة نيفين نظيف، زوجة شقيقه عثمان خيرت والمسؤولة عن تنظيم حفلاته، التي أكدت أن حالته مستقرة وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويجرى عدة فحوصات وأشعة على الصدر،  مشيرة إلى أن الموسيقار الكبير يتماثل للشفاء ويطمئن جمهوره.

وتمنى نقيب الموسيقيين الشفاء العاجل لعمر خيرت، مؤكداً مكانته الكبيرة في قلوب محبيه ودوره المهم في إثراء الحركة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

ويعد الموسيقار عمر خيرت، المولود في عام 1948، من أشهر صنّاع الموسيقى العرب، ونال لقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن دورتها الـ17 لعام 2023، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة التي أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد