مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة

طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الموسيقار الكبير عمر خيرت على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة ناتجة عن التهاب رئوي إثر نزلة شعبية خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصطفى كامل أنه تواصل مع السيدة نيفين نظيف، زوجة شقيقه عثمان خيرت والمسؤولة عن تنظيم حفلاته، التي أكدت أن حالته مستقرة وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويجرى عدة فحوصات وأشعة على الصدر، مشيرة إلى أن الموسيقار الكبير يتماثل للشفاء ويطمئن جمهوره.

وتمنى نقيب الموسيقيين الشفاء العاجل لعمر خيرت، مؤكداً مكانته الكبيرة في قلوب محبيه ودوره المهم في إثراء الحركة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

ويعد الموسيقار عمر خيرت، المولود في عام 1948، من أشهر صنّاع الموسيقى العرب، ونال لقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن دورتها الـ17 لعام 2023، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة التي أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

كانت بدايته الفنية في سن صغيرة، حيث تعلم العزف على البيانو في الكونسرفتوار على يد البروفيسور الإيطالي كارو، ودرس التأليف الموسيقي مع كلية ترينتي بلندن، وبهذا، أكمل شخصيته الموسيقية المستقلة، وأصبح مؤلفاً محترفاً يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

ولم يكتفِ عمر خيرت بالعزف والتأليف، بل امتد نشاطه إلى الموسيقى التصويرية، التي أبدع فيها للعديد من الأفلام والمسلسلات التي أثَّرت في الذاكرة الجمعية للجمهور العربي، ومن أشهر أعماله الموسيقية التصويرية فيلم "ليلة القبض على فاطمة"، الذي مثَّل بداية انطلاقته في هذا المجال عام 1984، كما قدم مؤلفات موسيقية رائعة لأكثر من 100 فيلم ومسلسل ومسرحية، مثل "قضية العم أحمد" و"عفواً أيها القانون" و"إعدام ميت" وغيرها الكثير.