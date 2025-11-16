قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الإفتاء: 3 حالات شرعية تسقط فيها النفقة عن الزوجة وتعتبر ناشزا
وفد الأهلي يقدم واجب العزاء في الراحل محمد صبري - صور
وزير الاتصالات: جذب 15 شركة تُصنع الهواتف المحمولة وملحقاتها في مصر
رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات الاتصالات في مجال التحول الرقمي
مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة

عمر خيرت
عمر خيرت
تقى الجيزاوي

طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الموسيقار الكبير عمر خيرت على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة ناتجة عن التهاب رئوي إثر نزلة شعبية خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصطفى كامل أنه تواصل مع السيدة نيفين نظيف، زوجة شقيقه عثمان خيرت والمسؤولة عن تنظيم حفلاته، التي أكدت أن حالته مستقرة وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويجرى عدة فحوصات وأشعة على الصدر،  مشيرة إلى أن الموسيقار الكبير يتماثل للشفاء ويطمئن جمهوره.

وتمنى نقيب الموسيقيين الشفاء العاجل لعمر خيرت، مؤكداً مكانته الكبيرة في قلوب محبيه ودوره المهم في إثراء الحركة الموسيقية في مصر والعالم العربي.

ويعد الموسيقار عمر خيرت، المولود في عام 1948، من أشهر صنّاع الموسيقى العرب، ونال لقب شخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن دورتها الـ17 لعام 2023، تكريماً لمسيرته الإبداعية التي امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة التي أسهمت في تشكيل وجدان وثقافة شعوب المنطقة.

كانت بدايته الفنية في سن صغيرة، حيث تعلم العزف على البيانو في الكونسرفتوار على يد البروفيسور الإيطالي كارو، ودرس التأليف الموسيقي مع كلية ترينتي بلندن، وبهذا، أكمل شخصيته الموسيقية المستقلة، وأصبح مؤلفاً محترفاً يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

ولم يكتفِ عمر خيرت بالعزف والتأليف، بل امتد نشاطه إلى الموسيقى التصويرية، التي أبدع فيها للعديد من الأفلام والمسلسلات التي أثَّرت في الذاكرة الجمعية للجمهور العربي، ومن أشهر أعماله الموسيقية التصويرية فيلم "ليلة القبض على فاطمة"، الذي مثَّل بداية انطلاقته في هذا المجال عام 1984، كما قدم مؤلفات موسيقية رائعة لأكثر من 100 فيلم ومسلسل ومسرحية، مثل "قضية العم أحمد" و"عفواً أيها القانون" و"إعدام ميت" وغيرها الكثير.

عمر خيرت مصطفي كامل نقابة المهن الموسيفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

نادي الزمالك

الموعد والملعب.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وزيسكو بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

دعاء تيسير الرزق والفرج

دعاء تيسير الرزق والفرج.. 6 دعوات تفتح لك أبواب الخير

موفد الأوقاف يشارك في احتفال سفارة مصر في فنزويلا

موفد الأوقاف يشارك في احتفال سفارة مصر بذكرى مرور 75 عاما على العلاقات مع فنزويلا

ماذا يقرأ في صلاة المغرب

ماذا يقرأ في كل ركعة في صلاة المغرب؟.. 22 سورة بعد الفاتحة

بالصور

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل القرنبيط المقلى

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى

فيديو

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

أزمة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل تهز السوشيال ميديا.. احتجاز وقطع مرافق وهروب الزوج| والحكومة تتدخل

وئام مجدي

وئام مجدي: بجهز لمشروع فني مفاجأة ومشاركتى فى دراما رمضان 2026 لم تحسم |خاص

مآسي حورية فرغلي

هل السحر اتفك؟.. مآسي عاشتها حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

المزيد