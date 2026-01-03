حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد

كشف المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات لـ صدى البلد، عن توقعات برج الأسد الذي يبدأ من يوم 23 يوليو إلى 22 أغسطس على الصعيد العاطفي و الصحي و المهني و المالي أيضا.

‎توقعات برج الأسد في 2026



توقعات برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا أو مرتبطا:

في عام 2026، ومع مرور الأشهر، ستشعر بالاستعداد لخطوة جديدة في حياتك الزوجية. في الصيف، ستجد نفسك في بداية دورة بناء جديدة ستمتد حتى صيف 2027.. لذلك هذا هو الوقت الأمثل لاتخاذ قرار بالزواج، أو قرار بالإنجاب.

إذا كنت غير مرتبطا :

في نهاية النصف الأول من العام.. قد تجد أن لديك رغبة في الارتباط، وأنك تتوق للحب. لذا، قد تكون على موعد مع لقاء عاطفي مُهم مما يُحدث تغييرًا جذريًا في حياتك وتحقيق السعادة.

توقعات برج الأسد على الصعيد المهني والمالي

من أول العام.. قد يدفعك الوضع الفلكي للتفكير في مشروع تجاري، وتحويل أفكارك لواقع، أو إعادة تحديد أهدافك. خلال هذه المرحلة، يشجعك كل شيء على إظهار الدقة والتنظيم والمنطق والبلاغة.

ابتداءً من شهر يوليو.. المشتري كوكب الحظ يدخل برجك ويعدك بمرحلة تجديد وانطلاق. حينئذً سيكون الوقت مناسب للحركة والتقدم، وتحمّل مسؤوليات جديدة، أو الحصول على منصب كنت تطمح إليه. بالنسبة للبعض من مواليد الأسد سيُمثّل هذا العام فرصة لتحقيق إنجاز مهني حقيقي.



في الأمور المالية.. قد تظهر لك فرصة للاستثمار في النصف الثاني من العام، لكن قبل ذلك، ضع في تخطيطك إدخار بعض المال والحد من إنفاقك.

توقعات برج الأسد على الصعيد الصحي



من أول العام حتى آخر يونيو: قد تمُرّ بلحظات من التعب والتوتر، ومع ذلك لديك قدرة على المقاومة. ابتداء من شهر يوليو: المشتري يدخل برجك ويمنحك فرصةً لإدارة طاقتك بشكل أفضل. ونتيجةً لذلك، ستكون أكثر يقظة ونشاطًا وقادرا على المنافسة.