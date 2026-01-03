قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشيوخ الأمريكي: ترامب لم يبلغنا بالهجوم على فنزويلا
الولايات المتحدة تشن ضربات داخل فنزويلا
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
فن وثقافة

وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة

أحمد إبراهيم

نشر الفنان محمود الليثى تعليقا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن رحيل والد المطرب الشعبي عمرو أبو زيد. 

وكتب محمود الليثى قائلا: "البقاء والدام ولله والد أخويا عمرو أبو زيد وعماد أبوزيد لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله". 

بينما أعلن المطرب عمرو أبو زيد عن موعد تشييع الجنازة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا : "توفى الى رحمة الله تعالى والدي الحاج أبو زيد وصلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، والدفنة بمدافن العائلة بالسيدة عائشة.

محمود الليثي يكشف رأيه فى عام 2025 

من ناحية أخرى قال المطرب الشعبي محمود الليثي: "سنة 2025 وش السعد عليّ ، وقدمت عددا من الحفلات الناجحة في قرطاج وايضا بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات ، وأيضاً أغنية "أنا البطل “ حققت نجاحا كبيرا،  ونفسي في 2026 إن الناس تكون سعيدة وما حدش يكون مريض”.

وأضاف خلال حلوله ضيفًا في برنامج «واحد من الناس»، عبر شاشة قناة «الحياة»: “أثناء تعليمي كنت بغني في الأفراح ، وكان بيحاول والدي يبعدني عن الفن والغناء بسبب خوفه عليا من التعليم”.

وتابع: “انني أسير على خطى نجم الأغنية الشعبية عدوية وبساطة عادل إمام وأعشق حسن الأسمر ويعجبني ثباته على المسرح  وعندما أتحدث عن العالمية أشاهد النجم حكيم وأسعي أن أكون مثله وأقدم حفلات عالمية.. وكنت أعمل خلف حسن الأسمر في أحد الأماكن وكنت أحلم برؤيته ، وذكر موقفا مضحكا في أحد الأفراح حيث قام العريس بتطليق العروسة”.

وأشار: “ أغنية عم يا صياد نجحت وكانت رزق من عند ربنا ، وأغنية أطاوع نجحت جدا ولم أكن أتوقع هذا النجاح ، وأكثر أغنية تطلب مني عم المجال.. وهذا ومشاهدات عالية وسوق البنات وشوكولاتة أرقام عالية جدا ، وان الجوائز بتتعبني لاني بفكر هعمل إيه تاني”.

