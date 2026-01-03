قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
سعيد فراج

احتفل الفنان محمد العمروسي وزوجته الفنانة مى فاروق بعيد زواجهما الأول، حيث وجه كل منهما رسالة رومانسية للآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

ونشرت مي فاروق رسالة  عبر حسابها الرسمي “فيسبوك” قالت فيها: “أول سنة جواز  عدت بسرعة جدا، سنة على جوازنا، وعايزة أقولك عليها شكرا لوجودك ورجولتك، شكرا إنك سند حقيقي وظهر يسندني، من أول يوم قابلتك فيه وإنت ما خيبتش ظني فيك، زي النهارده من سنة ابتديت معك حياة جديدة باحمد ربنا عليها وعايزة أقولك ربنا يخليك لينا ويديم وجودك في حياتي ويقدرني دايما أكون ليك سند وظهر وحب وأمان زي ما إنت ليا، بحبك.. كل سنة وإنت في حياتي”.

و لاقى المنشور تفاعلا واسعا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

زفاف مي فاروق

تفاصيل حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي 

وقد احتفلت الفنانة مي فاروق بعقد قرانها وزفافها على الفنان محمد العمروسي العام الماضي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل في القاهرة.

ظهرت العروس بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان زفاف مطرزًا باللؤلؤ والورود، وعكست أجواء الحفل طابعًا رومانسيًا مميزًا.

مي فاروق

وشهد الحفل حضور نجل الفنانة مي فاروق بجانبها خلال عقد القران، ما أضاف لمسة عائلية دافئة إلى المناسبة، كما حضر الحفل عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، من بينهم الفنان مصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وأشرف زكي، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وأنوشكا، ومنال سلامة.

كما شارك في الاحتفال المخرج خالد جلال، والمخرجة بتول عرفة، والملحن مدين، والفنان مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى الإعلاميات أسماء قنديل وشيماء السباعي، الذين قدموا التهاني للعروسين.

مي فاروق تكشف تفاصيل تعرفها على زوجها محمد العمروسي 

وقد كشفت مي فاروق عن تعرفها على محمد العمروسي، حيث أكدت أنها التقت به فى أحد الأفراح، وحينها تبادلا السلام علي الرغم من عدم معرفتهما ببعضهما بشكل شخصي.

وقالت مي فاروق إن أول تعارف بينها ومحمد العمروسي كان بسبب ارتفاع درجة الحرارة في إحدى المناسبات.

وتابعت: “درجة الحرارة كانت مرتفعة فى هذا اليوم، وكان يتم توزيع مروحة يد صغيرة على الحاضرين، ثم قام بإحضار واحدة لي، ومن هنا بدأت القصة”.

محمد العمروسي ومي فاروق

مي فاروق تكشف كواليس ألبومها الجديد

وسبق أن كشفت الفنانة مي فاروق كواليس ألبومها الجديد "تاريخي"، حيث أكدت الفنانة أنها في البداية تخوفت من خوض التجربة، ولكن أصرت على أن تنافس بألبوم جديد، بعد أن أصبح اسمها مطلوبا في سوق الغناء، قائلة في كلمتها خلال احتفالية نجاح ألبوم تاريخي: “أول تجربة ألبوم ليا، وكنت قلقانة أطرحه مرة واحدة، لكن ركزت فيه ونزلت للناس بالتدريج، وبالنسبة للمنافسة فالحمد لله اسمي بقا مطروح في السوق ودا كافي بالنسبة لي”.

محمد العمروسي الفنان محمد العمروسي الفنانة مى فاروق مى فاروق زواج مي فاروق ومحمد العمروسي

