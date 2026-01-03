قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
من مكالمة تليفون إلى "لا ماسيا".. حمزة عبد الكريم موهبة مصرية تطرق أبواب برشلونة
من أعمدة الجارديان إلى ستامفورد بريدج .. قصة ليام روسينيور المرشح المفاجئ لقيادة تشيلسي
فن وثقافة

بترجع وش أخباره .. أميمة طالب تشعل حفلها بموسم الرياض

سعيد فراج

أحيت الفنانة أميمة طالب، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس الجمعة 2 يناير على مسرح محمد عبده أرينا، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض. 

وقدمت أميمة طالب، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، منها: (وش أخباره، بترجع، ألفين باب، الساعة كم)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

أحدث أغاني أميمة طالب

وفي شهر نوفمبر 2024، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنانة أميمة طالب، الجديد الذي يحمل اسم «الساعة كم» وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكان أحدث أغاني أميمة طالب، أغنية تحمل اسم “هانت”، من كلمات تركي المشيقح، وألحان الأنين، وتوزيع موسيقي خالد عز.

أميمة طالب تذكر النسيان

وأحدث ألبومات أميمة طالب، هو “تذكر النسيان”، الذي تم طرحه في 21 سبتمبر 2023.

يحمل الجزء الأول منه عنوان "تذكر النسيان"، ويضم أربع أغنيات هى "تذكر النسيان" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن توزيع زيد نديم، و"الغلطة غلطتي" كلمات عبدالرحمن الأبنودي توزيع يحيى الموجي، و"ليش مستغرب" كلمات علي مساعد توزيع زيد نديم ، و"طيبة الخاطر" كلمات خالد المريخي توزيع بشار سلطان ، والأغنيات من ألحان الموسيقار طلال ، وإشراف خالد أبو منذر ، ويحمل الألبوم محتوى متطور ومتميز يجمع العديد من الأشكال التي تواكب المتغيرات في صناعة الموسيقى. 

أغاني أميمة طالب

في شهر فبراير 2023، طرحت المطربة أميمة طالب أحدث أغانيها بعنوان “لا لا يالخيزرانة” من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعددا من المنصات الرقمية. 

الأغنية كلمات وألحان فلكلور ومن توزيع بشار سلطان وإيقاع أحمد العنوة وصولو عود جراح ميكس وماستر جاسم محمد، والأغنية تم تنفيذها تحت إشراف الملحن سهم.

أميمة طالب الفنانة أميمة طالب السعودية موسم الرياض أغاني أميمة طالب

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

شهادات

قرب استحقاق شهادات الـ 27% .. رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف الحل المثالي

الحرارة

كارثة خطيرة.. الأرض تتجاوز عتبة مناخية حرجة لأول مرة| إيه الحكاية؟

روواد الفضاء

ربع قرن في المدار.. كيف يعيش البشر داخل الفضاء؟

رونالدو

غاب لأول مرة منذ 15 عاما.. رقم حرم رونالدو من كتابة فصل جديد في 2025

بالصور

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

