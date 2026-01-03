انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس

أعلن إعلام فنزويلي، وقوع انفجارات في ميناء لاجويرا بولاية فارجاس أكبر ميناء بحري في البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت تقارير إعلامية، أنّ ميناء كاراكاس شهد انفجارات، كما استهدفت هجمات مطار هيجيروتي وقاعدة لاكارلوتا الجوية ومجمع تيونا العسكري.

ووقعت انفجارات بولاية لا جوايرا شمال كاراكاس وعلى ساحل البلاد، فيما حلقت طائرات حربية بشكل مكثف على علو منخفض في العاصمة كاراكاس.

وذكرت شبكة CBS الأمريكية، أن مسؤولين في إدارة ترامب على علم بتقارير عن انفجارات وتحليق طائرات فوق العاصمة الفنزويلية.