قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشيوخ الأمريكي: ترامب لم يبلغنا بالهجوم على فنزويلا
الولايات المتحدة تشن ضربات داخل فنزويلا
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن إعلام فنزويلي، وقوع انفجارات في ميناء لاجويرا بولاية فارجاس أكبر ميناء بحري في البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت تقارير إعلامية، أنّ ميناء كاراكاس شهد انفجارات، كما استهدفت هجمات مطار هيجيروتي وقاعدة لاكارلوتا الجوية ومجمع تيونا العسكري.

ووقعت انفجارات بولاية لا جوايرا شمال كاراكاس وعلى ساحل البلاد، فيما حلقت طائرات حربية بشكل مكثف على علو منخفض في العاصمة كاراكاس.

وذكرت شبكة CBS الأمريكية، أن مسؤولين في إدارة ترامب على علم بتقارير عن انفجارات وتحليق طائرات فوق العاصمة الفنزويلية.

إعلام فنزويلي ميناء لاجويرا فارجاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

شهادات

قرب استحقاق شهادات الـ 27% .. رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف الحل المثالي

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وزد اف سى بكأس عاصمة مصر

سيد معوض

سيد معوض يتحدث عن سر أزمات نادي الزمالك

منير فايز

منير فايز: أجواء صعبة ومنافسة شرسة في مونديال الريشة الطائرة الهوائية.. والتتويج الإفريقي كان كلمة السر|فيديو

بالصور

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

فيديو

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد