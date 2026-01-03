فنزويلا : العدوان الأمريكي يهدف إلى الاستيلاء على النفط والمعادن

أصدرت فنزويلا يوم السبت بيانا بعد الغارات الأمريكية التي طالت عدد من مناطق العاصمة كاركاس حيث سمع أصوات انفجارات قرب وزارة الدفاع وبعض المنشآت.

العدوان الأمريكي ضد فنزويلا

وأعلنت فنزويلا رفضها وإدانتها الشديدة، العدوان العسكري الخطير الذي ترتكبه حكومة الولايات المتحدة الحالية ضد الأراضي الفنزويلية وسكانها في المناطق المدنية والعسكرية في كاراكاس، عاصمة الجمهورية، وولايات ميراندا وأراجوا ولا غوايرا.

وقالت إن هذا العمل يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادتين 1 و2، اللتين تنصان على احترام السيادة، والمساواة القانونية بين الدول، وحظر استخدام القوة، ويهدد السلام والاستقرار الدوليين، وتحديدًا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ويعرض حياة ملايين الأشخاص للخطر الشديد.

الاستيلاء على موارد فنزويلا

وأضاف أن الهدف من هذا الهجوم ليس سوى الاستيلاء على موارد فنزويلا الاستراتيجية، ولا سيما نفطها ومعادنها، في محاولة لكسر استقلالها السياسي بالقوة ولن ينجحوا في ذلك.

وأشارت إلى أنه بعد أكثر من مئتي عام من الاستقلال، لا يزال الشعب وحكومته الشرعية ثابتين في الدفاع عن سيادتهم وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، لافتة إلى أن محاولة فرض حرب استعمارية للقضاء على النظام الجمهوري وفرض "تغيير النظام"، بالتحالف مع الأوليغارشية الفاشية، ستفشل، كما فشلت جميع المحاولات السابقة.