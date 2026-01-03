قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
من مكالمة تليفون إلى "لا ماسيا".. حمزة عبد الكريم موهبة مصرية تطرق أبواب برشلونة
من أعمدة الجارديان إلى ستامفورد بريدج .. قصة ليام روسينيور المرشح المفاجئ لقيادة تشيلسي
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026.. بكام عيار 21؟
فنزويلا تعلن التعبئة الشاملة وتتوعد بالقتال ضد العدوان الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتظرو بيانا رسميا.. أول رد من فنزويلا بعد الانفجارات في قواعدها العسكرية

انفجارات تهز كاراكاس
انفجارات تهز كاراكاس
القسم الخارجي

أفاد مصدر عسكري فنزويلي بتعرض عدة قواعد عسكرية داخل البلاد لهجمات متزامنة، مؤكدًا أن بيانًا رسميًا سيصدر خلال الدقائق القليلة المقبلة لتوضيح ملابسات ما جرى وحجم الأضرار والخسائر.

ويأتي هذا التطور الخطير بعد ساعات من سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة كاراكاس ومناطق متفرقة أخرى، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات حربية وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة قريبة من قاعدة عسكرية جنوب العاصمة، بحسب ما أفادت به وكالات دولية ومراسلون ميدانيون.

تصعيد غير مسبوق وحالة استنفار
 

وأكدت مصادر محلية أن القوات المسلحة الفنزويلية رفعت مستوى الجاهزية والاستنفار الأمني، مع انتشار وحدات من الجيش والحرس الوطني في محيط المنشآت الحيوية، وسط فرض طوق أمني على عدد من المواقع العسكرية الحساسة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي يحدد طبيعة الهجمات، أو الجهة المسؤولة عنها، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول ما إذا كانت الهجمات داخلية أم ضربات خارجية محدودة.

فرضيات الهجوم: النفط والمخدرات والتصعيد مع واشنطن


ويرجح مراقبون أن تكون الهجمات مرتبطة بحالة التصعيد المتصاعد بين فنزويلا والولايات المتحدة، لا سيما في ظل تشديد واشنطن إجراءاتها العسكرية والبحرية في محيط البحر الكاريبي، تحت عنوان مكافحة تهريب المخدرات وحماية المصالح الأمريكية.

وتتهم الولايات المتحدة كراكاس منذ سنوات بتوفير غطاء لشبكات تهريب مخدرات دولية، وهي اتهامات ترفضها الحكومة الفنزويلية وتعتبرها ذريعة سياسية لتبرير العقوبات والتدخل. ويرى محللون أن الربط الأمريكي بين ملفي النفط والمخدرات يمنح واشنطن هامشًا أوسع لأي تحرك عسكري أو أمني، خاصة مع استمرار تعاون فنزويلا النفطي مع إيران وروسيا.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطًا داخلية وخارجية، سواء على صعيد الاقتصاد أو ملفات السياسة الدولية، ما يدفع – بحسب محللين – إلى اتباع نهج أكثر صدامية في أمريكا اللاتينية لإظهار الحزم واستعادة زمام المبادرة.

في المقابل، تحذر أوساط دبلوماسية من أن أي تصعيد عسكري مباشر ضد فنزويلا قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة إقليميًا، في ظل دعم سياسي من موسكو وطهران لكراكاس، ورفض عدد من دول المنطقة لأي تدخل خارجي.

ولا تزال الأوضاع غامضة ومتوترة، بانتظار البيان الرسمي من وزارة الدفاع الفنزويلية، الذي يُتوقع أن يوضح طبيعة الهجمات، وحجم الخسائر، والرد المحتمل، في وقت تتابع فيه العواصم الإقليمية والدولية التطورات عن كثب، خشية انزلاق فنزويلا إلى مواجهة واشنطن.

فنزويلا كاراكاس واشنطن انفجارات حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

شهادات

قرب استحقاق شهادات الـ 27% .. رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف الحل المثالي

ترشيحاتنا

Galaxy S26 Ultra

تسريبات تكشف عن تحديثات جذرية في منظومة كاميرا Galaxy S26 Ultra

قطاع السيارات

هل تقود السيارات الصينية والإنتاج المحلي مع خفض الفائدة اتجاه الأسعار في مصر خلال 2026؟

هواتف Galaxy S26

أكبر تسريب عن هواتف Galaxy S26 .. المواصفات والسعر وموعد الإطلاق

بالصور

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

فيديو

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد