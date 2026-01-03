"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم

مع دخول فصل الشتاء وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم يتساءل المواطنون حول أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبه ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين والخبير الزراعى، أن أسعار اللحم القائم سترتفع خلال الفترة القادمة نتيجة عدة عوامل أبرزها زيادة الإقبال علي الشراء خلال فصل الشتاء مع قلة الإنتاجية ، قائلًا :" الناس بتاكل لحمة أكتر فى الشتا".

وأشار “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلى أن أسعار اللحوم حاليا تعد مستقرة واستمر هذا الاستقرار لشهور ، وذلك بفضل الجهود الحكومية الكبيرة فى سبيل تحقيق اكتفاء ذاتى من اللحوم بنسبة أكبر .

وأوضح “نقيب الفلاحين” أن سعر كيلو اللحمة الجاموس القائم يسجل بين 145 جنيه لـ 150 جنيه، والبقري من 165 جنيه إلى 170 جنيه ، وقد تتراوح الزيادة من 5 لـ 10 % ، مشيرا إلي أن السعر العادل لكيلو اللحوم البلدى لدى الجزاريت يتراوح من 300 لـ 350 جنيها ، معلقا :" أكتر من كده يبقي جشع من الجزارين ويجب على المواطن أن يشتري من جزار تانى أفضل ".

وأوضح أنه كان هناك عجز سابق يصل إلى 40% في اللحوم الحمراء، إلا أن الأوضاع الحالية تحسنت بشكل واضح، مضيفا أن الحمى القلاعية تمت السيطرة عليها بالكامل، وأن الوضع البيطري للمواشي مستقر وآمن.

وصرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال تصريحاته ، أن أسعار اللحوم الحمراء هي التي قد ترتفع قليلاً بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، مضيفًا أن نسبة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء تصل حاليًا إلى 60%، مع استهداف الوصول إلى 70% العام المقبل.

وأضاف “وزير الزراعة” أن ارتفاع أسعار اللحوم بسبب زيادة الإقبال وليس بسبب قلة الانتاجية لإننا نبذل قصارى جهدنا لرفع الانتاجية .

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

اللحم البلدي: 350 – 400 جنيه للكيلوجرام

اللحم الكندوز: 380 – 450 جنيه للكيلوجرام

اللحم الجملي: 250 – 280 جنيه للكيلوجرام

لحم الضأن: 390 – 400 جنيه للكيلوجرام

لحم البتلو: 340 – 380 جنيه للكيلوجرام

اللحم البقري في المنافذ الحكومية: 280 جنيه للكيلوجرام

فخدة: 300 جنيه للكيلوجرام

موزة: 295 جنيه للكيلوجرام

بفتيك: 325 جنيه للكيلوجرام

كبدة طازجة: 300 – 350 جنيه للكيلوجرام .