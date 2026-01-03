قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
من مكالمة تليفون إلى "لا ماسيا".. حمزة عبد الكريم موهبة مصرية تطرق أبواب برشلونة
من أعمدة الجارديان إلى ستامفورد بريدج .. قصة ليام روسينيور المرشح المفاجئ لقيادة تشيلسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم

اللحوم
اللحوم
شيماء مجدي

مع دخول فصل الشتاء وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم يتساءل المواطنون حول أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبه ، أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين والخبير الزراعى، أن أسعار اللحم القائم سترتفع خلال الفترة القادمة نتيجة عدة عوامل أبرزها زيادة الإقبال علي الشراء خلال فصل الشتاء مع قلة الإنتاجية ، قائلًا :" الناس بتاكل لحمة أكتر فى الشتا".

وأشار “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلى أن أسعار اللحوم حاليا تعد مستقرة واستمر هذا الاستقرار لشهور ، وذلك بفضل الجهود الحكومية الكبيرة فى سبيل تحقيق اكتفاء ذاتى من اللحوم بنسبة أكبر .

وكيل تموين الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات على أسواق اللحوم

وأوضح “نقيب الفلاحين” أن  سعر كيلو اللحمة الجاموس القائم يسجل  بين 145 جنيه لـ 150 جنيه، والبقري من 165 جنيه إلى 170 جنيه ، وقد تتراوح الزيادة من 5 لـ 10 % ، مشيرا إلي أن السعر العادل لكيلو اللحوم البلدى لدى الجزاريت يتراوح من 300 لـ 350 جنيها ، معلقا :" أكتر من كده يبقي جشع من الجزارين ويجب على المواطن أن يشتري من جزار تانى أفضل ".

وأوضح أنه كان هناك عجز سابق يصل إلى 40% في اللحوم الحمراء، إلا أن الأوضاع الحالية تحسنت بشكل واضح، مضيفا أن الحمى القلاعية تمت السيطرة عليها بالكامل، وأن الوضع البيطري للمواشي مستقر وآمن.

طرق سهلة لتخزين اللحوم في عيد الأضحى

وصرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال تصريحاته ، أن أسعار اللحوم الحمراء هي التي قد ترتفع قليلاً بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، مضيفًا أن نسبة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء تصل حاليًا إلى 60%، مع استهداف الوصول إلى 70% العام المقبل.

وأضاف “وزير الزراعة” أن ارتفاع أسعار اللحوم بسبب زيادة الإقبال وليس بسبب قلة الانتاجية لإننا نبذل قصارى جهدنا لرفع الانتاجية .

أسعار اللحوم الحمراء اليوم

اللحم البلدي: 350 – 400 جنيه للكيلوجرام

اللحم الكندوز: 380 – 450 جنيه للكيلوجرام

اللحم الجملي: 250 – 280 جنيه للكيلوجرام

لحم الضأن: 390 – 400 جنيه للكيلوجرام

لحم البتلو: 340 – 380 جنيه للكيلوجرام

اللحم البقري في المنافذ الحكومية: 280 جنيه للكيلوجرام

فخدة: 300 جنيه للكيلوجرام

موزة: 295 جنيه للكيلوجرام

بفتيك: 325 جنيه للكيلوجرام

كبدة طازجة: 300 – 350 جنيه للكيلوجرام .

اللحوم أسعار اللحوم الفلاحين الشتاء اللحمة لحم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

شهادات

قرب استحقاق شهادات الـ 27% .. رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف الحل المثالي

ترشيحاتنا

رامي صبري

عظيم جدا.. رامي صبري يشيد بفيلم "الست" لـ منى ذكي

عبادي الجوهر

عامك سعيد.. عبادي الجوهر يشعل حماس جمهوره بحفل موسم الرياض

أميمة طالب

بترجع وش أخباره .. أميمة طالب تشعل حفلها بموسم الرياض

بالصور

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

نادية لطفي
نادية لطفي
نادية لطفي

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟.. أطعمة وعادات غذائية تسحب طاقتك بهدوء

لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك

فيديو

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد