صيانة وإصلاح كشافات وأعمدة الإنارة في شوارع بسيون بالغربية

نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من الطرق بجانب عدد من شوارع المدينة ، وذلك خلال 24ساعة.

توجيهات محافظ الغربية

وأشرف على الحملة ممدوح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 54 كشافًا وتركيب 9 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من الطرق بجانب عددا من شوارع مناطق المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

تحسين خدمات المواطنين



وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

رفع كفاءة الخدمات

وكانت محافظة الغربية قد أهابت بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات ومشكلات فى المرافق والخدمات ، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.