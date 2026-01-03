على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران

نقل موقع التتبع العالمي "فلايت رادار"، صورة حية من أجواء فنزويلا الآن، بعد الانفجارات المدوية التي هزت العاصمة كاراكاس، لتخلو الأجواء تمامًا من تحليق الطائرات.

أشار فلايت رادار إلى إعلان الطيارين الصادر قبل قليل، على خلفية الانفجارات، بقرار يحظر التحليق فوق أجواء فنزويلا على جميع الارتفاعات اعتبارا من الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تصريح عاجل، أن العاصمة كاراكاس تتعرض في هذه اللحظات لقصف بالصواريخ، واصفًا ما يجري بأنه هجوم خطير يستهدف سيادة البلاد وأمنها القومي.

ويأتي تصريح مادورو في ظل تصعيد غير مسبوق شهدته فنزويلا خلال الساعات الماضية، تخلله سماع دوي انفجارات قوية ومتتالية في مناطق متفرقة من العاصمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء قريبة من منشآت وقواعد عسكرية، إضافة إلى تحليق مكثف لطائرات حربية في أجواء المدينة، وفق ما أفاد به مراسلو وكالات دولية.

وكان مصدر عسكري فنزويلي قد أكد في وقت سابق تعرض عدة قواعد عسكرية لهجمات متزامنة، مشيرًا إلى أن بيانًا رسميًا سيصدر لتوضيح تفاصيل ما جرى.

وعلى إثر ذلك، رفعت القوات المسلحة مستوى الجاهزية القصوى، وانتشرت وحدات الجيش والحرس الوطني في محيط القصر الرئاسي والمنشآت الحيوية.

حتى الآن، لم تصدر السلطات الفنزويلية معلومات دقيقة بشأن طبيعة الصواريخ المستخدمة أو الجهة المنفذة، فيما تواصل وسائل الإعلام الرسمية بث رسائل تطمين للسكان ودعوات للالتزام بالمنازل وتجنب المناطق المستهدفة.

