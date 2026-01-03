مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات

دافع مسئولون في فنزويلا عن بلادهم ضد العداء الأمريكي لهم ونظام الحكم الحالي للرئيس مادورو معتبرين أن الادعاءات الأمريكية لا تشكل أساسًا من الصحة وأنها ذات دوافع أخرى سياسية.

وذكرت مصادر فنزويلية لسكاي نيوز عربية في دفاعها عن بلدهم أن فنزويلا بلد غني وليس مثل ما تدعي أو تريد أمريكا.

وذكروا أن فنزويلا ليست بحاجة للمتاجرة بالمخدرات فهي بلد ذات موارد كبيرة.

يأتي ذلك فيما أفادت تقارير إعلامية ولقطات فيديو بوقوع انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس، فجر اليوم السبت.

وأشارت الوكالة إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية من المدينة، بالقرب من قاعدة عسكرية رئيسية.

تحدثت وكالة الأنباء الألمانية عن سماع دوي 7 انفجارات في كراكاس، وتحليق طيران على ارتفاع منخفض فوق العاصمة الفنزويلية.

قال مصادر فنزويلية لسكاي نيوز عربية إن "الولايات المتحدة تعمل على الإطاحة بنظام مادورو وتدعم المعارضة"، مضيفة أنه تم استهداف قاعدة جوية في الضربات على كراكاس.

وأضافت المصادر الفنزويلية لسكاي نيوز عربية أن "منزل وزير الدفاع الفنزويلي وميناء في العاصمة تعرضا للقصف".