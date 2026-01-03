الشيوخ الأمريكي: ترامب لم يبلغنا بالهجوم على فنزويلا

أفاد مصدرٌ بأن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي لم تُخطر مسبقًا بأي ضربات عسكرية محتملة في فنزويلا.

لجنة القوات المسلحة في الشيوخ الأمريكي

وقال مصدرٌ مطلعٌ لشبكة CNN صباح السبت إن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي لم تُخطر مسبقًا بأي عمل عسكري محتمل في فنزويلا.

ولم يلتزم مسؤولو إدارة ترامب بإبلاغ لجان الكونجرس قبل أي ضربات برية محتملة في فنزويلا، على الرغم من إصرار بعض المشرعين على ضرورة إخطارهم قبل اتخاذ أي إجراء عسكري.

واتهمت فنزويلا الجيش الأمريكي بـ"العدوان العسكري" بعد انفجارات هزت البلاد فجر السبت.

الهجوم الأمريكي على فنزويلا

هزت انفجارات قوية ومتتالية العاصمة الفنزويلية كاراكاس فجر اليوم، في تطور أمني خطير يأتي مع مطلع عام 2026، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية المحيطة بفنزويلا، وازدياد الضغوط الأمريكية على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة، مع تصاعد أعمدة دخان من عدة مواقع، في حين أكدت وكالة أسوشيتد برس سماع سبعة انفجارات على الأقل.

كما ذكرت رويترز أن التيار الكهربائي انقطع عن منطقة قريبة من قاعدة عسكرية جنوب كاراكاس، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات حربية فوق المدينة.