غارات إسرائيلية شرقي مدينة غزة ودير البلح



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات جوية على مناطق شرقي مدينة غزة ودير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل ؛ أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ، بالإضافة إلى إطلاق النار بكثافة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال أيضا - وبحسب المصدر ذاته - النار شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اقتحاماتها لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين.

اقتحام مسجد في قرية دير بلوط

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية أن مستوطنين اقتحموا مسجدًا في قرية دير بلوط غرب سلفيت، وعبثوا بمحتوياته وألحقوا به أضرارًا جسيمة، مشيرة إلى أن القرية تشهد اعتداءات متكررة تستهدف الممتلكات الفلسطينية.