خالد منتصر لـ عمر خيرت: ألف سلامة

وجه الدكتور خالد منتصر، رسالة إلى الموسيقار عمر خيرت، بعد تعرضه لوعكة ناتجة عن التهاب رئوي إثر نزلة شعبية خلال الأيام الماضية، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وكتب منتصر على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “ألف سلامة للفنان عمر خيرت”.

الحالة الصحية لـ عمر خيرت

وطمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الموسيقار الكبير عمر خيرت على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة ناتجة عن التهاب رئوي إثر نزلة شعبية خلال الأيام الماضية.

وأوضح مصطفى كامل أنه تواصل مع السيدة نيفين نظيف، زوجة شقيقه عثمان خيرت والمسؤولة عن تنظيم حفلاته، التي أكدت أن حالته مستقرة وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويجرى عدة فحوصات وأشعة على الصدر، مشيرة إلى أن الموسيقار الكبير يتماثل للشفاء ويطمئن جمهوره.

وتمنى نقيب الموسيقيين الشفاء العاجل لعمر خيرت، مؤكداً مكانته الكبيرة في قلوب محبيه ودوره المهم في إثراء الحركة الموسيقية في مصر والعالم العربي.