ديني

علي جمعة: الحياةَ مِنّةً من الله والمسلم عليه تجمّيها وتزيينها

شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن اللهُ عزَّ وجلَّ خلق لنا الحياةَ مِنّةً منه، فجمّلها وزيّنها، واستضافنا فيها فأكرمنا وأحيانا ورزقنا وهدانا؛ فهي هبةٌ ربانيةٌ ومنحةٌ صمدانية.

وتابع: وقد أرشدنا سبحانه كيف نتعامل معها وكيف نتمتع بها، وما الذي يصلح دنيانا، وكيف نضعها وأولوياتها؛ فأمر ونهى وبيّن لنا في كتابه وسنة سيدنا رسول الله ﷺ حتى لا ننسى نصيبنا منها، وأمرنا بالتأمل والتفكر، وجعل ذلك من سمات عباد الرحمن الذين يذكرون الله كثيرًا.

وأضاف: وجاء دستور ذلك جامعًا في قوله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ﴾ (القصص: 77).

ونوه ان المسلم يحب الحياة حبًّا حقيقيًّا: يعرف قيمتها ومِنّةَ الله عليه بها، ويتمتع بها في حدودها، دون أن يجعلها قمة اهتمامه فتَحجبه عن الله؛ لأن التعلّق بالدنيا هو الوَهَن، وقد فسّره النبي ﷺ بقوله: «حبُّ الدنيا وكراهيةُ الموت» (أبو داود). أما حب الحياة بهذا الميزان فينزع الوهن من القلب، ولا يلهي عن حب الحياة الآخرة؛ فهي الحقيقة والخلود، وفيها نرجو رضا الله والجنة والوقاية من العذاب والغضب.

وأشار إلى أن المسلم يحب الحياة، وليس المفسد هو الذي يحب الحياة؛ فالمفسد إنما يحب الشهوات: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ…﴾ (آل عمران: 14). وربنا سبحانه يأمرنا بالنية الصالحة والإخلاص في كل ما نفعل لأنفسنا وأهلنا ولكل من حولنا: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ﴾ (غافر: 14). وقال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات…» (البخاري ومسلم)، وقال: «حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك» (البخاري ومسلم)، وقال: «وفي بُضع أحدكم صدقة…» (مسلم).

وقد أمرنا الله أن نتمتع بالحلال دون إسراف: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (الأعراف: 31)، ثم بيّن أن زينته وطيبات رزقه ليست محرّمة على المؤمنين: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ…﴾ (الأعراف: 32). فلا يلبس المؤمن الحق بالباطل، ولا يُدلِّس على الناس بأن المسلم يكره الحياة؛ بل يراها مِنّةً من الله فيحبها لحب الله، لكنه يكره الفساد لأن الله لا يحب المفسدين.

فالمسلم يحب الحياة لأنه لا يجد حجابًا بينه وبين ربه؛ يتمتع بنصيبه من الدنيا وبطيباتها في حلّها كما أمره الله، ثم يجعل تصرفه لله: يفعل لله ويترك لله ويقوم لله ويقعد لله، فقلبه معلق بالله دائمًا. وتمسّك بالآية الدستور وسِر عليها: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾. ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾. ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾. ﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾؛ ولا تطع المفسدين، ولا تعدُ عيناك عن المؤمنين. واجعل لك وِردًا من الذكر والخير: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الجمعة: 10)، ﴿وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الحج: 77).

وقد فرض الله علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، وليس كالإسلام دينٌ علّق قلوب أتباعه بربهم؛ وفي الصلاة أمرنا ربنا بالقراءة والركوع والسجود، وأمرنا أن نبتعد عن الفاحشة والمنكر، وأن نلهج بذكره، وأن نفعل الخير كله. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي منحها لنا من غير حولٍ ولا قوة، ونجانا بها؛ وأول كلمة في الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ كلمة جامعة تعبّر عن منهج المسلم في الحياة: فالحمد لله على نعمة الإسلام.

الحياة الدنيا المسلم حب الدنيا الشهوات

