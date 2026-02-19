تهنئة المجتمع الأسواني للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتوليه منصبه

فى مشهد عكس حالة من التفاؤل والثقة فى المرحلة الجديدة من العمل التنفيذى بالمحافظة ، حرص العديد من مختلف فئات المجتمع الأسوانى على تقديم التهنئة إلى المهندس عمرو لاشين بمناسبة توليه المسئولية كمحافظاً لأسوان.

متمنين له المزيد من التوفيق والنجاح والسداد لتلبية طموحات وآمال أهالى المحافظة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

تهنئة

ومن جانبه أعرب محافظ أسوان عن خالص إمتنانه وإعتزازه بهذه المشاعر الطيبة من أهالى هذه المحافظة العريقة .

وأكد المحافظ على أن أسوان تمتلك من المقومات الحضارية والسياحية والاستثمارية ما يؤهلها لتحقيق طفرة حقيقية خلال الفترة المقبلة ، خاصة فى ظل رؤية الدولة ، والتى تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز مكانة عروس المشاتى كواحدة من أهم المحافظات السياحية .