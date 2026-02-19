قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التأمين الصحي الشامل يُعلن مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يقود جولات ميدانية مكثفة بمنطقة المحمودية

محمد عبد الفتاح

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته المفاجئة داخل المناطق والأحياء السكنية ، والتى تستمر على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتحسين مستوى النظافة العامة ، والعمل على رفع الإشغالات والتعديات على الطرق أولاً بأول لتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والمركبات ، ومتابعة ذلك على أرض الواقع ، وذلك وفقاً للرؤية الجديدة التى ترتكز على أن العمل التنفيذى الحقيقى يبدأ من الشارع ويقاس بمدى رضا المواطن .

ويأتى ذلك فى إطار نهج المتابعة الميدانية المستمرة ، وحرصه على التواجد بين المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات على أرض الواقع .

وخلال تفقده لمنطقة المحمودية إستدعى المحافظ المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة .

حيث شدد على ضرورة التحرك الفورى لرفع كافة كميات القمامة والمخلفات والتراكمات بالمنطقة بالكامل ، مع تنفيذ خطة شاملة تضمن القضاء على أى بؤر عشوائية أو تجمعات للمخلفات ، مؤكداً على أن النظافة العامة تعكس هوية المدينة السياحية ، ولا سيما فى ظل الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة والإرتقاء بالمظهر الجمالى للشوارع والميادين، وأنه لن يتم السماح بوجود أى مظاهر سلبية تمس الشكل الحضارى أو تؤثر على الصحة العامة للمواطنين .

جولات مفاجئة

ووجه محافظ أسوان بسرعة الدفع بالمعدات والسيارات اللازمة لرفع المخلفات أولاً بأول ، مع المتابعة اليومية المستمرة لمنظومة النظافة ، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إستدامة مستوى النظافة ومنع تكرار التراكمات وذلك تنفيذاً لرؤية واضحة تستهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة ، وإيجاد متنفس جمالى وحيوى لأهالى المنطقة ، وهو ما سيتم تعميمه على باقى المناطق والأحياء السكنية بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة لأبناء هذه المحافظة العريقة .

وفى نفس السياق فاجأ المهندس عمرو لاشين جراج الحملة الميكانيكية لسيارات المياه والكسح التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وشدد المحافظ بسرعة التحرك مع أى بلاغات فور ورودها تتعلق بحدوث كسورات أو طفح للمياه أو الصرف الصحى للتعامل معها بشكل إيجابى بما ينعكس بالإيجاب فى الحد من تداعياتها .

وكلف المحافظ بإتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى تقصير أو تقاعس من أى مسئول ، لأننا نستهدف تلبية المطالب والشكاوى الجماهيرية ، ووضع الحلول السريعة لها على الوجه الأكمل .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة أسوان

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ماجد المصري

رغم فرق العمر سنتين فقط .. فادية عبد الغني تلعب أم ماجد المصري في "أولاد الراعي"

وزير الثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات شهر رمضان

أنغام

لقب «صوت مصر» يصاحب اسم أنغام على تتر «اتنين غيرنا»

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

