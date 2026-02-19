محافظ أسوان يقود جولات ميدانية مكثفة بمنطقة المحمودية

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته المفاجئة داخل المناطق والأحياء السكنية ، والتى تستمر على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لتحسين مستوى النظافة العامة ، والعمل على رفع الإشغالات والتعديات على الطرق أولاً بأول لتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين والمركبات ، ومتابعة ذلك على أرض الواقع ، وذلك وفقاً للرؤية الجديدة التى ترتكز على أن العمل التنفيذى الحقيقى يبدأ من الشارع ويقاس بمدى رضا المواطن .

ويأتى ذلك فى إطار نهج المتابعة الميدانية المستمرة ، وحرصه على التواجد بين المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات على أرض الواقع .

وخلال تفقده لمنطقة المحمودية إستدعى المحافظ المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة .

حيث شدد على ضرورة التحرك الفورى لرفع كافة كميات القمامة والمخلفات والتراكمات بالمنطقة بالكامل ، مع تنفيذ خطة شاملة تضمن القضاء على أى بؤر عشوائية أو تجمعات للمخلفات ، مؤكداً على أن النظافة العامة تعكس هوية المدينة السياحية ، ولا سيما فى ظل الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة والإرتقاء بالمظهر الجمالى للشوارع والميادين، وأنه لن يتم السماح بوجود أى مظاهر سلبية تمس الشكل الحضارى أو تؤثر على الصحة العامة للمواطنين .

جولات مفاجئة

ووجه محافظ أسوان بسرعة الدفع بالمعدات والسيارات اللازمة لرفع المخلفات أولاً بأول ، مع المتابعة اليومية المستمرة لمنظومة النظافة ، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إستدامة مستوى النظافة ومنع تكرار التراكمات وذلك تنفيذاً لرؤية واضحة تستهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة ، وإيجاد متنفس جمالى وحيوى لأهالى المنطقة ، وهو ما سيتم تعميمه على باقى المناطق والأحياء السكنية بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة لأبناء هذه المحافظة العريقة .

وفى نفس السياق فاجأ المهندس عمرو لاشين جراج الحملة الميكانيكية لسيارات المياه والكسح التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى .

وشدد المحافظ بسرعة التحرك مع أى بلاغات فور ورودها تتعلق بحدوث كسورات أو طفح للمياه أو الصرف الصحى للتعامل معها بشكل إيجابى بما ينعكس بالإيجاب فى الحد من تداعياتها .

وكلف المحافظ بإتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى تقصير أو تقاعس من أى مسئول ، لأننا نستهدف تلبية المطالب والشكاوى الجماهيرية ، ووضع الحلول السريعة لها على الوجه الأكمل .