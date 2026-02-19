أجواء رمضانية تزين شوارع وأسواق محافظة أسوان

تتواصل الأجواء الرمضانية داخل مختلف الأسواق والشوارع والميادين فى مراكز ومدن محافظة أسوان للإحتفال بشهر رمضان المبارك حيث تزينت كافة المناطق بانتشار الزينة أمام المحلات وسط زحام شديد علي الشراء من الباعة والمحلات.

وتوافد المواطنين على شراء مستلزمات السحور من المحلات ، كما أقبل المواطنون على محلات و عربات الفول المدمس، كما شهدت الأسواق إقبال كبير من الأهالي لشراء احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والزبادي والفول المدمس والمخبوزات، بالإضافة إلى الكنافة والعصائر.

هذا وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.

شهر رمضان

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على مسئولى التموين والغرفة التجارية والعارضين من الشركات والقطاع الخاص بضرورة خفض أسعار السلع الأساسية والغذائية المعروضة بمعارض " أهلاً رمضان " بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين ، وخاصة أنه تم التوسع هذا العام لتصل بالمعارض والمنافذ ، والتى وصلت إلى 35 منفذ تابعين " لأهلاً رمضان " على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

وأكد المحافظ على أن التخفيضات الحالية لا تلبى طموحات المواطن الأسوانى فى هذه المعارض التى تستهدف توفير السلع الإستراتيجية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية والمنافذ الأخرى ، جاء ذلك أثناء إفتتاح محافظ أسوان لسلسلة معارض " أهلاً رمضان " للسلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية المختلفة بتخفضيات تصل إلى 30 % على كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستهلاكية من اللحوم والدواجن المجمدة ، وأيضاً البقوليات والبقالة ، فضلاً عن ياميش رمضان .

وبحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والمهندس محمد أبو الحسن وكيل وزارة التموين ، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، ويتم إقامة هذه المعارض بواسطة مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بمنطقة الطابية ، وأيضاً بحديقة الشجرة ، وبمشاركة الشركة المصرية لتجارة الجملة ومستقبل مصر والمجلس الإقتصادى لسيدات أعمال الغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وكذا منتجات المجمع الحرفى بالجنينة والشباك بنصر النوبة ، فضلاً عن شركات القطاع الخاص .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن إفتتاح هذه المعارض التى يشارك فيها القطاعات الحكومية والخاصة يعد إستكمالاً للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التى تتنافس لتلبية إحتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الإستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط .

وأشار إلى أنه تم توجيه مسئولى مديرية التموين واللجان التفتيشية وأجهزة المحافظة للمتابعة الميدانية المستمرة على كافة المعارض للإلتزام بالأسعار المعروضة بالجودة العالية ، وتوافر المنتجات بشكل دائم ، مع الدفع بسيارات متنقلة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالقرى والنجوع والمناطق النائية .

كما أعطى المحافظ توجيهاته بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض " أهلاً رمضان " فى مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من كافة السلع بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية ، مناشداً المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للإبلاغ عن أى تجاوزات أو مغالاة فى الأسعار لسرعة التدخل ، والحد من جشع بعض التجار .