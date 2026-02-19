قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم العالي تعلن عن منح لجمع المادة العلمية للماجستير من الحكومة السلوفاكية
أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد
سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على جاهزا للهجوم على إيران السبت
حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن
بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
محافظات

أخبار أسوان..افتتاح معارض"أهلاً رمضان" وتهئنة للوفود للمحافظ الجديد وحزمةقرارات تنظيمية

معارض أهلاً رمضان بأسوان
معارض أهلاً رمضان بأسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 18/2/2026 أحداث متنوعة.

فقد شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على مسئولى التموين والغرفة التجارية والعارضين من الشركات والقطاع الخاص بضرورة خفض أسعار السلع الأساسية والغذائية المعروضة بمعارض " أهلاً رمضان " بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين ، وخاصة أنه تم التوسع هذا العام لتصل بالمعارض والمنافذ ، والتى وصلت إلى 35 منفذ تابعين " لأهلاً رمضان " على مستوى مراكز ومدن المحافظة .


أسوان.. افتتاح سلسلة معارض أهلاً رمضان بتخفيضات 30%

إستقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو ، بالإضافة إلى وفد قساوسة وكهنة الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بمناسبة تولية المسئولية لقيادة محافظة أسوان ، وأيضاً التهنئة لحلول شهر رمضان المبارك .


وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة للمهندس عمرو لاشين لتوليه مسئولية محافظة أسوان

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حزمة من القرارات التنظيمية التى تستهدف إعادة هيكلة منظومة العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويحقق نقلة نوعية فى مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين .


رؤية مصر 2030.. محافظ أسوان يصدر حزمة من القرارات لإعادة هيكلة العمل التنفيذي

جهود متنوعة 

قام وفد من مجلس إدارة نادى القضاة ، وأيضاً من جامعة أسوان بتقديم التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولى مسئولية المحافظة .

وفود من نادى القضاة والجامعة يهنئون لاشين بمسئولية محافظة أسوان

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء عقب جولاته الميدانية المفاجئة الصباحية والمسائية داخل الأسواق والشوارع والميادين للوقوف على مستوى الخدمات والإنضباط العام .


محافظ أسوان: إجراءات سريعة لتحويل أسوان لوجهة سياحية عالمية.. ولا تهاون مع المقصرين ورفع الإشغالات بشكل فورى

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماع مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد .

محافظ أسوان يشدد لتنفيذ حملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات ومتابعة التخفيضات بمعارض "أهلاً رمضان"

 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

وفاة الفنان عادل هلال

وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

اسعار السجائر اليوم

بعد آخر زيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 فبراير

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

بالصور

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى
6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان
عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

سكودا بياك الكهربائية
إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

