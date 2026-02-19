أخبار أسوان..افتتاح معارض"أهلاً رمضان" وتهئنة للوفود للمحافظ الجديد وحزمةقرارات تنظيمية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 18/2/2026 أحداث متنوعة.

فقد شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على مسئولى التموين والغرفة التجارية والعارضين من الشركات والقطاع الخاص بضرورة خفض أسعار السلع الأساسية والغذائية المعروضة بمعارض " أهلاً رمضان " بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين ، وخاصة أنه تم التوسع هذا العام لتصل بالمعارض والمنافذ ، والتى وصلت إلى 35 منفذ تابعين " لأهلاً رمضان " على مستوى مراكز ومدن المحافظة .



أسوان.. افتتاح سلسلة معارض أهلاً رمضان بتخفيضات 30%

إستقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها ، ونيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو ، بالإضافة إلى وفد قساوسة وكهنة الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بمناسبة تولية المسئولية لقيادة محافظة أسوان ، وأيضاً التهنئة لحلول شهر رمضان المبارك .



وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة للمهندس عمرو لاشين لتوليه مسئولية محافظة أسوان

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حزمة من القرارات التنظيمية التى تستهدف إعادة هيكلة منظومة العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويحقق نقلة نوعية فى مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين .



رؤية مصر 2030.. محافظ أسوان يصدر حزمة من القرارات لإعادة هيكلة العمل التنفيذي

جهود متنوعة

قام وفد من مجلس إدارة نادى القضاة ، وأيضاً من جامعة أسوان بتقديم التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولى مسئولية المحافظة .

وفود من نادى القضاة والجامعة يهنئون لاشين بمسئولية محافظة أسوان

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً موسعاً مع نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء عقب جولاته الميدانية المفاجئة الصباحية والمسائية داخل الأسواق والشوارع والميادين للوقوف على مستوى الخدمات والإنضباط العام .



محافظ أسوان: إجراءات سريعة لتحويل أسوان لوجهة سياحية عالمية.. ولا تهاون مع المقصرين ورفع الإشغالات بشكل فورى

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماع مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد .

محافظ أسوان يشدد لتنفيذ حملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات ومتابعة التخفيضات بمعارض "أهلاً رمضان"



