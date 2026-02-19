رئيس مياه الشرب بالغربية يباشر تفعيل خطط شكاوى المواطنين في أول يوم رمضان

حرص اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، على زيارة مقر الخط الساخن 125، باعتباره العصب الحيوي الذى يربط المواطن بالشركة ويعكس سرعة الاستجابة فى مواجهة أى طارئ وسلاح مواجهة الأزمات، لمعاينة ومراجعة الخدمات وانتظام العمل ومدى التعامل مع بلاغات وشكاوى المواطنين.

توجيهات مياه الشرب

خلال الجولة، تابع سير العمل داخل غرفة الخط الساخن، واطلع بنفسه على طبيعة الشكاوى الواردة وآليات التعامل معها، مشددًا على أن الاستجابة الفورية وحل المشكلات فى وقت قياسي هو معيار النجاح الحقيقي، وأن خدمة المواطن ليست مجرد واجب وظيفي بل هى شرف وواجب وطنى يلتزم به كل فرد فى الشركة.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد رئيس الشركة على مسئولى الخط الساخن ضرورة المتابعة الدقيقة لضغوط المحطات على مدار الساعة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مع سرعة إبلاغ أى بلاغ يرد والعمل على حله فورًا، مشيرًا إلى أن الخط الساخن يمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة الأزمات، ويمثل حلقة الوصل بين المواطنين وفروع الشركة المختلفة وغرفة الطوارئ.

واختتم جولته بالتأكيد أن الشركة لن تدخر جهدًا فى سبيل إرضاء المواطن وتعزيز الثقة المجتمعية، وأن شهر رمضان المبارك هو فرصة لتجديد العهد على تقديم خدمة متميزة تليق بأبناء محافظة الغربية، لافتا إن الخط الساخن 125 سيظل العين الساهرة على راحة المواطن، واليد السريعة فى مواجهة أى أزمة، ليبقى المواطن دائمًا فى قلب الاهتمام.