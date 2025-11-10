نورت قلبي وتاريخي.. شريهان ترد على وصف أحمد مراد لها بالأيقونة الأسطورية

علقت الفنانة شريهان على الكاتب أحمد مراد الذي أشاد بها ووصفها بـ الأيقونة الأسطورية وذلك بعد مشاركتها في حفل افتتاح المتحف ‏المصري الكبير.

وكتبت شريهان عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي على «انستجرام»؛ قائلة: «أنا اللي اتشرفت بمعرفة شخصك وابداعك ومصرية قلبك ‏وموهبتك، تشرفت بالتعامل معاك يا أحمد، شرفت ونورت قلبي وبيتي وتاريخي، عبقرية مصري أصيل، مُبدع مُخلص في عطائه، صاغ ‏من عظمة التاريخ المصري بمنتهى الوعي والحرص والأمانة والإبداع كلمات تنبض بالحياة، فحولها لقصة خالدة تلهم العالم أجمع. تحيا ‏العبقرية المصرية.. تحيا الإنسانية».‏



وكان الكاتب أحمد مراد علق على اختيار شريهان لتقديم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، خلال برنامجه «التوليفة» على إذاعة «نجوم إف إم»؛ مؤكدًا أنها «فنانة أسطورية» تربى ‏الجمهور على فوازيرها واستعراضاتها. ‏

وأضاف: «مش هنجيب حد صغير.. عندنا أيقونات زي مادونا موجودة، وشريهان قادرة إنها تقف على المسرح وتؤدي بقمة الرقة، واختيارها يرسل رسالة للعالم بأن مصر تُقدّر من بنوا تاريخها الفني وتحتفي بهم».



يُذكر أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان حدثًا استثنائياً حضره 79 وفداً رسمياً، بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء ‏دول، مما يعكس الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية.

وشُيد المتحف، الذي يقع عند سفح الأهرامات، ليكون جسراً يربط بين الماضي والحاضر. وهو أكبر متحف أثري متخصص في الحضارة ‏الفرعونية، حيث بُني على مساحة 500 ألف متر مربع ليضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تروي قصة 7000 عام من التاريخ ‏المصري القديم.