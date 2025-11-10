قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى 50 مليار دولار بعد أن كان 16 في 2014
الصلاة على النبي.. أفضل 3 صيغ تفتح لك أبواب الخير
التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول يجذب زوار المتحف المصري بالتحرير
كوريا الشمالية تتوعد واشنطن بخطوات هجومية بعد محادثات أمنية مع سيول
وزير الزراعة عن انتشار الحمى القلاعية: الخسائر طفيفة.. وتوفير 8 ملايين جرعة لقاح
بي إم دابليو تستعد لاطلاق iX4 الجديدة.. هل تنافس TESLA؟
والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر
البيت الأبيض يحذر: الإغلاق الحكومي يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الانكماش
شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
نورت قلبي وتاريخي.. شريهان ترد على وصف أحمد مراد لها بالأيقونة الأسطورية

شيريهان
شيريهان
يمنى عبد الظاهر

علقت الفنانة شريهان على الكاتب أحمد مراد الذي أشاد بها ووصفها بـ الأيقونة الأسطورية وذلك بعد مشاركتها في حفل افتتاح المتحف ‏المصري الكبير.

وكتبت شريهان عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي على «انستجرام»؛ قائلة: «أنا اللي اتشرفت بمعرفة شخصك وابداعك ومصرية قلبك ‏وموهبتك، تشرفت بالتعامل معاك يا أحمد، شرفت ونورت قلبي وبيتي وتاريخي، عبقرية مصري أصيل، مُبدع مُخلص في عطائه، صاغ ‏من عظمة التاريخ المصري بمنتهى الوعي والحرص والأمانة والإبداع كلمات تنبض بالحياة، فحولها لقصة خالدة تلهم العالم أجمع. تحيا ‏العبقرية المصرية.. تحيا الإنسانية».‏


وكان الكاتب أحمد مراد علق على اختيار شريهان لتقديم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، خلال برنامجه «التوليفة» على إذاعة «نجوم إف إم»؛ مؤكدًا أنها «فنانة أسطورية» تربى ‏الجمهور على فوازيرها واستعراضاتها. ‏

وأضاف: «مش هنجيب حد صغير.. عندنا أيقونات زي مادونا موجودة، وشريهان قادرة إنها تقف على المسرح وتؤدي بقمة الرقة، واختيارها يرسل رسالة للعالم بأن مصر تُقدّر من بنوا تاريخها الفني وتحتفي بهم».


يُذكر أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان حدثًا استثنائياً حضره 79 وفداً رسمياً، بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء ‏دول، مما يعكس الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية.

وشُيد المتحف، الذي يقع عند سفح الأهرامات، ليكون جسراً يربط بين الماضي والحاضر. وهو أكبر متحف أثري متخصص في الحضارة ‏الفرعونية، حيث بُني على مساحة 500 ألف متر مربع ليضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تروي قصة 7000 عام من التاريخ ‏المصري القديم.

الفنانة شيريهان افتتاح المتحف المصري الكبير الأيقونة الأسطورية الكاتب أحمد مراد الأهرامات الحضارة الفرعونية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

