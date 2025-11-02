ماجدة خيرالله عن ظهور شيريهان في افتتاح المتحف: رمز التحدي والأمل

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، بظهور الفنانة شيريهان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتبت خيرالله عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "شريهان رمز البهجة والتحدي والأمل".

ظهرت الفنانة شيريهان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لتقديم الاحتفالية وقدمت استعراضا فرعونيا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء دول العالم.

وقالت الفنانة شيريهان، خلال افتتاح المتحف المصري الكبير: “أجدادنا لما بنوا الأهرمات سابولنا ألغاز كتير، وبنفس الإيد اللي خلقت الحضارة بنينا المتحف المصري الكبير، امتداد لحسابات المصري القديم على خط واحد مع خوفو وخفرع ومنكرع”.

كما قدمت شيرين أحمد طارق المطربة المصرية العالمية عرضا موسيقيا فنيا بصوتها الأوبرالي في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.