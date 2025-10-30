سهير جودة تكتب عن شيريهان: ظاهرة كونية لا تفسر

أشادت الإعلامية سهير جودة بالفنانة شيريهان في منشور مؤثر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وصفتها خلاله بأنها “اللغز الجميل الذي لم يفكّ شفرته أحد”، مؤكدة أن شيريهان ليست مجرد فنانة، بل “ظاهرة كونية” لا يمكن تفسيرها بمعايير الفن أو علم النفس.

وقالت سهير جودة في منشورها: “شيريهان ببساطة ظاهرة كونية… نجم مش بيمشي في مداره، هو اللي بيخلق مداره.

تغيب سنين… فتفضل الذاكرة شغالة، ترجع لحظة… فتستعيد الدنيا أنفاسها.”

وأضافت أن شيريهان تجمع بين التناقضات النادرة: “قوة في رقة، وضحكة فيها وجع، ودمعة فيها ضوء، هي سر النجومية الخالدة التي لا تُقاس بالسنين، بل بالوهج.”

وختمت سهير جودة حديثها واصفة شيريهان بأنها “ليست فصلًا من تاريخ الفن، بل رواية كاملة عن الحلم والألم والرجوع بشكل أعظم مما كان”، مشيرة إلى أن كل ظهور لها يعيد تعريف معنى النجمة، قائلة: “مش اللي بتتسلّط عليها الأضواء، لكن اللي النور نفسه بيدور عليها.



