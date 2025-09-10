كنت هعيط من الفرحة.. سلمي أبو ضيف تتحدث عن رسالة شريهان لها

كشفت الفنانة سلمي ابو ضيف عن رسالة الفنانة شريهان لها بعد حديثها عنها فى لقاء سابق وانها تعتبرها رمز فني لا يقارن فى الإستعراض.

وأعربت سلمي أبو ضيف عن سعادتها خلال لقائها مع “عرب وود” بعد رسالة الفنانة شريهان ، معلقة: “انا كنت هعيط اليوم دا من الفرحة لما شريهان ردت عليا وبعتتلي رسالة على الانستجرام وقالتلي انها بتحبني وكلام كتير حلو”.

وكانت تحدث سلمي ابو ضيف فى لقاء سابق عن حبها الشديد للفنانة شريهان ، وانها تتمني تقديم عمل استعراضي لكن من وجهة نظرها ان لا يوجد شخص أجمل من شريهان فى تقديم الفن الاستعراضي وان لا أحد يستطيع تقديم ما تقدمه.

احدث اعمال سلمي ابو ضيف

وتستعد سلمي ابو ضيف لطرح أحدث افلامها المنتظرة إذما، إلى جانب أحمد داوود، وجيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي ، والفيلم من تأليف وإخراج الكاتب والروائي محمد صادق، في أولى تجاربه الإخراجية، بعد مسيرة ناجحة في عالم الكتابة الأدبية والسينمائية.

ويستند في الفيلم إلى روايته الأكثر مبيعًا والصادرة عام 2020، والتي حظيت بإشادة واسعة وتصدّرت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في مصر والعالم العربي.

مسلسل اعلي نسبة مشاهدة

وكانت أحدث اعمال سلمي ابو ضيف هو مسلسل اعلي نسبة مشاهدة الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٤.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.