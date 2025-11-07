قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هشام نصر: مباراة قمة الأهلي والزمالك مفيهاش حسابات
صراع أوروبي ثلاثي على ضم مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي
أخصائية تفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: اللجنة أثبتت أثرية القنينة | خاص
محمد منير يفتتح كأس العرب في قطر.. ديسمبر المقبل
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة

علا محمد

شاركت الفنانة ياسمينا العبد متابعيها صورا تجمعها بالفنانة شريهان من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وعلقت ياسمينا العبد على الصور، قائلة: "حقا لا توجد كلمات، لقد كان لي شرف مقابلة الايقونة في يوم خاص جدًا.. لحظة سأعتز بها مدى الحياة، شكرًا لكونك على طبيعتك لإلهامنا جميعًا لاستنشاق الهواء في كل ما نقوم به كما فعلت وما زالت تفعل ".

واضافت :"شكرًا لكونك النموذج الأمثل، صورة القوة والأناقة المشعة".


وأعربت الفنانة ياسمينا العبد، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في احتفالية المتحف المصري الكبير، قائلة: "مش قادرة أستوعب شعوري حتى الآن، مبسوطة وفخورة ولسه مش قادرة أستوعب تلك المشاعر".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "كنت خايفة شوية لأن حديثي هيكون لايف، لكن قبل الصعود للمسرح قلت لنفسي لازم أكون قد التحدي، لأن ده يومنا كمصريين، ولازم أشكر الكاتب أحمد مراد لأنه كتب كلمات عظيمة".

الفنانة ياسمينا العبد ياسمينا العبد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ياسمينا المتحف المصري الكبير

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

الأهرامات

من الأهرامات إلى كعابيش.. تفاصيل هبوط 3 سائحين خطأ بالبراشوت

طمس لوحات

القبض على صاحب شركة طمس لوحات سيارتة في الدقهلية

الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة تعدي قائد دراجة نارية على سيدة بالمنوفية

بالصور

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

أسهل طريقة لبسبوسة القشطة الهشة واللذيذة

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

