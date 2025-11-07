ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة

شاركت الفنانة ياسمينا العبد متابعيها صورا تجمعها بالفنانة شريهان من حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وعلقت ياسمينا العبد على الصور، قائلة: "حقا لا توجد كلمات، لقد كان لي شرف مقابلة الايقونة في يوم خاص جدًا.. لحظة سأعتز بها مدى الحياة، شكرًا لكونك على طبيعتك لإلهامنا جميعًا لاستنشاق الهواء في كل ما نقوم به كما فعلت وما زالت تفعل ".

واضافت :"شكرًا لكونك النموذج الأمثل، صورة القوة والأناقة المشعة".



وأعربت الفنانة ياسمينا العبد، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في احتفالية المتحف المصري الكبير، قائلة: "مش قادرة أستوعب شعوري حتى الآن، مبسوطة وفخورة ولسه مش قادرة أستوعب تلك المشاعر".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "كنت خايفة شوية لأن حديثي هيكون لايف، لكن قبل الصعود للمسرح قلت لنفسي لازم أكون قد التحدي، لأن ده يومنا كمصريين، ولازم أشكر الكاتب أحمد مراد لأنه كتب كلمات عظيمة".