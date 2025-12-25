قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طيار يثير الجدل بتصريحاته عن مشاهدة الكائنات الفضائية.. ما القصة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معالم المرحلة الأولى من «ساوث ميد» تتشكل على أرض الواقع.. فيديو

ثاوث ميد
ثاوث ميد
أحمد عبد القوى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، عن تقدم الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى من مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي الغربي ، حيث تجري أعمال البناء على قدم وساق في أرض المشروع، التزاماً بالجداول الزمنية المقررة لتسليم الوحدات، وفي إطار التزام طلعت مصطفى بأن تصبح "ساوث ميد" جاهزة للحياة من أول يوم لاستلام الملاك للوحدات السكنية.

وأظهر فيديو - نشرته الصفحة الرسمية لمشروع "ساوث ميد" على مواقع التواصل الاجتماعي - تقدم الأعمال الإنشائية المختلفة بمناطق الفيلات V1 و T1 ، حيث جار الانتهاء من كافة أعمال الخرسانة بالمرحلة الأولى بالإضافة إلى تقدم أعمال الطرق والبنية التحتية، فضلاً عن سير الأعمال بالمارينا وفق الجداول الزمنية المقررة.

يمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23  مليون متر مربع  بالساحل الشمالي الغربي، ويجري تطويره ليكون وجهة عالمية في جنوب المتوسط ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط كشواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان، ما يضع الساحل الشمالي المصري في قلب السياحة الدولية ويعيد رسم خريطة السياحة العالمية على البحر المتوسط بما يملكه من مقومات الوجهات السياحية الفاخرة. 

وتضم "ساوث ميد" مارينا عالمية لتشجيع سياحة اليخوت ، وأكثر من 60 ألف وحدة سكنية متنوعة بإطلالات مميزة على البحر واللاجونز والجولف، وأكثر من ألفي غرفة فندقية، وملعب جولف عالمي، بالإضافة إلى مناطق تجارية عالمية للتسوق وأكبر مدينة ألعاب ترفيهية في الشرق الأوسط.

https://www.youtube.com/watch?v=Xgpmtzv1tzE

ثاوث ميد طلعت مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

فيديو

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد