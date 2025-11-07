شريهان عن أقدم وأضخم مركبتين في التاريخ: لقيناهم مدفونين وبدون مسامير

علقت الفنانة شريهان على أقدم مركبتين في تاريخ البشرية، واللتين عُثر عليهما بجانب أهرامات الجيزة، حيث كانا يستخدمهما المصريين القدماء في نقل جثمان الملك بعد وفاته.

ونشرت شريهان فيديو من افتتاح المتحف المصري الكبير عبر منصة «x»، وكتبت: «مراكب الشمس، مراكب الملك خوفو، أقدم وأضخم مركبتين في التاريخ.. لقيناهم مدفونين جنب الهرم الأكبر، متفككين، لآلاف القطع الخشبية لسه بحالتهم بعد آلاف السنين».

وأضافت: «والأغرب!.. مافيهمش مسمار واحد، المراكب كانت تنقل جثمان الملك في آخر رحلاته للبر الغربي، عشان حسب معتقداتهم، يُدفن ويُحنط باحتياجاته في العالم الآخر».

وكانت الفنانة شريهان علقت، مؤخرًا، على تقديمها عرضًا ضمن احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي شاركت فيه منذ أيام، إذ أشارت إلى أنها سعيدة بالمشاركة وفخورة بتكريم مشوارها بالتواجد في هذا الحدث.