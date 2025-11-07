قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

شريهان عن أقدم وأضخم مركبتين في التاريخ: لقيناهم مدفونين وبدون مسامير

شريهان
شريهان
يمنى عبد الظاهر

علقت الفنانة شريهان على أقدم مركبتين في تاريخ البشرية، واللتين عُثر عليهما بجانب أهرامات الجيزة، حيث كانا يستخدمهما المصريين القدماء في نقل جثمان الملك بعد وفاته.

ونشرت شريهان فيديو من افتتاح المتحف المصري الكبير عبر منصة «x»، وكتبت: «مراكب الشمس، مراكب الملك خوفو، أقدم وأضخم مركبتين في التاريخ.. لقيناهم مدفونين جنب الهرم الأكبر، متفككين، لآلاف القطع الخشبية لسه بحالتهم بعد آلاف السنين».

وأضافت: «والأغرب!.. مافيهمش مسمار واحد، المراكب كانت تنقل جثمان الملك في آخر رحلاته للبر الغربي، عشان حسب معتقداتهم، يُدفن ويُحنط باحتياجاته في العالم الآخر».

وكانت الفنانة شريهان علقت، مؤخرًا، على تقديمها عرضًا ضمن احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي شاركت فيه منذ أيام، إذ أشارت إلى أنها سعيدة بالمشاركة وفخورة بتكريم مشوارها بالتواجد في هذا الحدث.

الفنانة شريهان أهرامات الجيزة احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير مراكب الشمس مراكب الملك خوفو المتحف المصري شريهان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

