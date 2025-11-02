مفيدة شيحة لـ شريهان: شرفتينا ونورتينا بظهورك المميز في افتتاح المتحف الكبير

عبّرت الإعلامية مفيدة شيحة ، عن سعادتها الكبيرة بمشاركة الفنانة شريهان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم أمس السبت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء وملوك الدول.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار One مساء الأحد: “الفنانة شريهان الميجا ستار خلتنا كلنا فرحانين، وعودتها بالشكل ده وفي التوقيت ده كانت مبهرة، وشرفتينا ونورتينا يا شريهان، وظهورك كان مميزًا وأسعدنا جميعًا.”

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، موجهة رسالة لشريهان: “نتمنى نشوفك أكتر في الفترة الجاية، لأن وجودك في أي عمل فني أو فعالية مهمة يسبب سعادة غامرة لكل جمهورك.”