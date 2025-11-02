علاء زينهم لـ صدي البلد: افتتاح المتحف المصري الكبير جذب أنظار العالم

أعرب الفنان علاء زينهم عن سعادته وفخره بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث يُعد فخرًا لكل المصريين ويمثل إنجازًا عالميًا يبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وقال علاء زينهم في تصريحات خاصة إن افتتاح المتحف المصري الكبير جذب أنظار العالم إلى مصر، لما يحمله من قيمة تاريخية وحضارية كبيرة، مشيدًا بالمجهود المبذول في دعم الثقافة والفنون وإبراز الهوية المصرية أمام العالم.

وعن الأغاني الوطنية، أكد الفنان أنه يعشق جميع الأغاني الوطنية التي تعبّر عن حب الوطن وروح الانتماء، مشيرًا إلى أن من أكثر الأغاني القريبة إلى قلبه أغنية "ولا وعملوها الرجالة"، التي يرى أنها تجسد روح الشجاعة والبطولة لدى المصريين.

ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا التمثيل والحضور غير المسبوق لافتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة؛ يعكس الاهتمام الدولي برؤية الدولة المصرية في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل؛ وليؤكد المكانة الفريدة لمصر كجسر حضاري بين جميع شعوب العالم المحبة للثقافة وللسلام.

واختتم زينهم تصريحاته قائلاً إن مصر دائمًا قادرة على تحقيق المعجزات بفضل أبناءها المخلصين الذين يعملون من أجل رفعتها وازدهارها.