رويترز: المتحف المصري الكبير يتفوق على متاحف العالم
الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بسبب حادث طعن داخل قطار
«العربي الاشتراكي»: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف تؤكد أن مصر مهد الحضارة ورسالة سلام للعالم
منتخب مصر يخسر نهائي بطولة العالم أمام ألمانيا بمونديال اليد للناشئين
إدارة الأزمات تحذّر من منخفض جوي وأمطار على أسيوط .. اليوم وغدًا
«نيكلاس» ينضم لأساطير بطولة مصر الدولية المفتوحة للجولف.. البطل النمساوي يُشيد بالتنظيم المصري.. ماذا قال؟
بمشاركة 35 دولة.. عيسى أبو العلا يتألق فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين
ريال مدريد يواصل التألق برباعية نظيفة أمام فالنسيا
زاهي حواس يوضح كيف سيعود افتتاح المتحف الكبير بالنفع على مصر |فيديو
ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: المقطوعة الموسيقية لحفل المتحف عبارة عن رحلة حول العالم|فيديو
أصل الحكاية

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
عبد الفتاح تركي

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. شاركت الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، إذ لفتت الأنظار بإطلالتها المميزة، وأثار ظهورها تساؤلات عديدة حول هويتها ومسيرتها الفنية.

شيرين أحمد تُعدّ من الوجوه المصرية اللامعة في الخارج، إذ استطاعت أن تحجز مكانًا بارزًا على مسرح برودواي، بعد أن أدّت دور البطولة في المسرحية الغنائية الشهيرة “سيدتي الجميلة” (My Fair Lady)، المقتبسة عن مسرحية “بيغماليون” للكاتب جورج برنارد شو. وبهذا الإنجاز أصبحت شيرين أول ممثلة مصرية وعربية تقوم ببطولة عمل مسرحي على برودواي.

شيرين هي ابنة مهاجر مصري ووالداتها أمريكية، درست علم الاجتماع والأنثروبولوجيا من جامعة تاوسون، غير أن شغفها بالفن غيّر مسارها، إذ درست الغناء والرقص والتمثيل في معاهد متخصصة، لتبدأ رحلتها الفنية عبر اختبارات أداء متعددة حتى تم قبولها للعمل كمغنية على إحدى سفن الرحلات السياحية، حيث قدمت أشهر أغاني سيلين ديون وماريا كاري وتينا تيرنر لمدّة عامين.

لاحقًا، اختيرت شيرين لتجسيد شخصية إيليزا دوليتل في النسخة الجديدة من مسرحية “سيدتي الجميلة”، من إنتاج مسرح لينكولن سنتر وإخراج بارليت شير، حيث بدأت كممثلة بديلة للفنانة لورا بنتاني، قبل أن تتاح لها الفرصة لأداء الدور على خشبة برودواي.

وفي 2019، وبعد انتهاء العروض في برودواي، اختيرت لتقديم الدور نفسه في جولة فنية عبر مسارح الولايات المتحدة، لتصبح بذلك أول فنانة مصرية تحقق بطولة كاملة على مسارح برودواي، فاتحةً أمامها النجومية العالمية من أوسع أبوابها.

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير حفل افتتاح المتحف المصري الكبير شيرين أحمد طارق

