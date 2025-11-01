بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير

حرص عروسان بمدينة قليوب على مشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث احتفلا بزفافهما في ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وشاركا الأهالي أجواء البهجة والفخر بهذا الحدث العالمي.

كما حرص المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على مشاركتهما فرحتهما، وقدم لهما التهاني بمناسبة زفافهما متمنيًا لهما حياة سعيدة.

وأجرى المحافظ جولة ميدانية شملت عددًا من مدن ومراكز المحافظة لمشاركة المواطنين فعاليات الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء القليوبية الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بالحضارة المصرية العريقة، مؤكدين أن افتتاح المتحف يمثل قفزة حضارية تعزز مكانة مصر عالميًا.