برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث وطني يجسد قوتنا الحضارية
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
رئيس القومي للسينما : نفخر بالمشاركة في توثيق افتتاح المتحف المصري الكبير

توجه الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، بالتهنئة وخالص التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المصريين، بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، والذي يعد من أعظم المشاريع الثقافية في تاريخ مصر الحديث.


وقال الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم السبت- "إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثا استثنائيا، ولحظة تاريخية تعكس عظمة الحضارة المصرية ومكانة مصر كمركز إشعاع ثقافي وحضاري للعالم كله، وعبقرية المصريين عبر العصور. 


وأعرب الدكتور أحمد صالح، عن فخر واعتزاز المركز القومي للسينما، بالمشاركة في توثيق هذا الحدث الكبير، وهو المتحف المصري الكبير وما يضمه من كنوز أثرية نادرة، بهدف إبراز القيمة التاريخية لهذه التحفة المعمارية العالمية الفريدة، بكل تفاصيلها، والتي تعد هدية مصر إلى العالم والإنسانية كلها".


وأشار إلى أن هذا العمل يأتي في إطار حرص المركز على تسجيل وتوثيق الإنجازات الوطنية الكبرى التي تجسد هوية مصر الثقافية، وعراقة الحضارة المصرية وعمقها الإنساني، وتخلد تراثها للأجيال القادمة. 


وأكد رئيس المركز القومي للسينما،أن المتحف المصري الكبير يعد صرحا كبيرا يعكس عظمة الإنسان المصري عبر العصور، فمصر بلد الحضارة والعلم والعمل، وهذا الإنجاز ليس مجرد مناسبة ثقافية أو أثرية،وإنما حدث وطني كبير يجسد عظمة التاريخ المصري الخالد، ويبرز مكانة بلادنا الرائدة بين الأمم".
 

