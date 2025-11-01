قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث وطني يجسد قوتنا الحضارية
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
تحقيقات وملفات

نجوم الموسيقى والغناء : افتتاح المتحف الكبير يوم تاريخي يليق بعظمة مصر

المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أثارت أصداء حفل الافتتاح الأسطوري للمتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت إعجاب وانبهار نجوم الموسيقى والغناء في العالم العربي، الذين أعربوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن فخرهم بهذا الحدث العالمي، مؤكدين أنه يمثل لحظة تاريخية للإنسانية جمعاء، ويجسد مكانة مصر الحضارية ودورها الرائد في صون التراث الإنساني.


وأعربت الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها الغامرة بمتابعة حفل الافتتاح، ووصفت المتحف بأنه «فخر لكل مواطن عربي».


وقالت في تصريحها لـ(أ ش أ): «العالم أجمع كان ينتظر افتتاح هذا الصرح العظيم الذي سيضيف للحضارة والإنسانية، ومصر تستحق هذا الاحتفاء العالمي، كما يستحق الشعب المصري تلك الفرحة الكبيرة. لقد كان ما شهدناه أمرًا مبهرًا بكل المقاييس، فالمتحف يعكس تاريخ مصر وحضارتها وقيمتها، والعالم أجمع سيشهد بعظمته».


ومن جانبه، وصف النجم الكبير حميد الشاعري افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه «لحظة تاريخية للإنسانية أجمع»، مشيرًا إلى أن ما جرى أمس اليوم يؤكد مكانة مصر الإقليمية والدولية كمنارة للحضارة والفكر والفن.


وقال في تصريحه لـ(أ ش أ): «افتتاح المتحف المصري الكبير عزز الصورة الحضارية لمصر كبلد يمتلك ثقلًا جغرافيًا وإنسانيًا وحضاريًا، وليس مجرد دولة سياحية أو اقتصادية.. إنه أكبر متحف في العالم، يضم أكثر من مائة ألف قطعة أثرية من مختلف فترات التاريخ المصري القديم».


أما الموسيقار العالمي هاني فرحات، فقد أكد أن مصر كانت الليلة في عيد بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرًا أن الحدث يمثل «لحظة فخر لكل مصري وجسر تواصل بين الماضي المجيد والمستقبل المشرق للحضارة المصرية».


وأضاف: «افتتاح هذا المشروع الثقافي والأثري الأكبر في العالم يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويعيد مصر إلى صدارة المشهد الثقافي العالمي بما يليق بتاريخها وآثارها الفريدة التي تشهد على عبقرية الإنسان المصري عبر العصور».


وأشار فرحات إلى أن اهتمام العالم أجمع بالمتحف وتوافد الضيوف من مختلف دول العالم خلال الافتتاح هو «رسالة واضحة عن قيمة مصر ومكانتها، وأنها ستظل دائمًا واجهة الأمان والإبداع في العالم».
واختتم الفنانون تصريحاتهم بالتأكيد على أن المتحف المصري الكبير لا يمثل مجرد إنجاز معماري وثقافي ضخم، بل هو تجسيد حي لروح مصر الخالدة التي لا تنطفئ، ورسالة جديدة تقدمها للعالم تؤكد أن حضارتها ستظل منارةً للإنسانية على مر العصور.

نجوم الموسيقى والغناء مصر افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

