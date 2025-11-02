شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

شهدت مصر أمسية فنية استثنائية خلال حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم مساء السبت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الملوك والرؤساء والوفود الرسمية من مختلف دول العالم، في احتفالية مبهرة جسدت عراقة الحضارة المصرية وإبداع فنانيها.

وأضاءت العروض الفنية والاستعراضية ساحة المتحف في مشهد مهيب جمع بين سحر الماضي وروح الحاضر، وسط أجواء احتفالية عبرت عن فخر المصريين بتراثهم العريق.

استهل الحفل الفنانان أحمد غزي وأحمد مالك بفقرة استعراضية بزي فرعوني أنيق أعاد إلى الأذهان ملامح المصري القديم، بينما تألقت الفنانتان هدى المفتي وسلمى أبوضيف بإطلالتين ملكيتين مستوحيتين من رموز الحضارة المصرية القديمة، بتسريحات ومكياج يجسّدان سحر الملكات في العصور الغابرة.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://m.youtube.com/shorts/Q91oYCovD_0