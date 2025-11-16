بعد تعرضه لوعكة صحية.. عمر خيرت يعلن تأجيل حفلاته المقبلة

نُقِل الموسيقار الكبير عمر خيرت إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ما حال دون قدرته على مواصلة عمله خلال الفترة الحالية.

وكشف المكتب الإعلامي للموسيقار الكبير عمر خيرت، تفاصيل حالته الصحية، في بيان رسمي صدر منذ قليل.

عمر خيرت يعتذر عن حفلاته المقبلة بعد تعرضه لوعكة

وذكر البيان: يود الموسيقار عمر خيرت أن يعتذر لجمهوره العزيز وللحضور المنتظرين لحفلاته القادمة، بسبب تعذّر إقامتها في الموعد المحدد لأسباب صحية.

وأضاف البيان: يطمئن الموسيقار عمر خيرت محبيه بأنه بخير، وأن حالته مستقرة، إلا أن الأطباء أوصوه بالحصول على فترة راحة واستعادة العافية، الأمر الذي يستدعي تأجيل ارتباطاته الفنية خلال الفترة الحالية.