قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم
وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو
قصة أول طفل في العالم يولد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. الروبوت نفذ العملية وفق 23 خطوة مبرمجة
وزير الصحة: نقل الطبيب المصاب بطلق ناري طائش إلى معهد ناصر
الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا ضمن صفقة تبادل الأسرى
كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»

عمر خيرت
عمر خيرت
أ ش أ

كشفت إدارة مهرجان "صدى الأهرامات" عن مفاجأتها للدورة الأولى التي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، حيث أعلنت عن مشاركة الفنان الكبير عمر خيرت في اليوم الخامس من المهرجان في حفل بعنوان "عمر خيرت وأصدقاؤه"، الجمعة 28 نوفمبر، يستضيف فيه الفنان نخبة من ألمع الفنانين المصريين في مجال الموسيقى الكلاسيكية ممن حققوا إنجازات دولية في جميع أنحاء العالم.

سيقدم خيرت مجموعة مختارة بعناية من روائعه الموسيقية بمصاحبة أوركسترا عمر خيرت وكورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، في النصف الثاني من الحفل، بينما يستضيف في النصف الأول من الحفل رجاء الدين وأميرة ومريم أبو زهرة عقب النجاح الكبير الذي لاقوه في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع هذا الشهر.

كما يشارك الخشبة فنانون عالميون مصريون شرّفوا مصر في الخارج والداخل في مجال الغناء الأوبرالي والعزف، وهم: جالا الحديدي وأشرف سويلم وسندي محمد الذين سيعزفون بمصاحبة أوركسترا مهرجان "صدى الأهرامات" بقيادة المايسترو كريستيان ييرفي.

تقام الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات" في الفترة من 24-30 نوفمبر على خشبة مسرح بانوراما الأهرامات، إضافة إلى حفلين يومي 12، 13 ديسمبر، على خشبة المسرح الكبير لدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، يقدم فيهما باليه بوريس إيفمان (بطرسبورج-روسيا) عرض "سيدتي الجميلة".

وقد تم إطلاق الدورة الأولى من المهرجان، تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، كي ترضي أذواق شريحة عريضة من الجمهور المصري الذي يتوق للفنون الرفيعة على اختلافها، يسعى المهرجان لإثارة فضول الأجيال الجديدة وتعميق تقدير الفنون الموسيقية بأشكالها وأنواعها كافة وكل ما يحيط بها ويخدمها ويعززها.

صدى الأهرامات مهد الحضارات ملتقى الفنون والثقافات عمر خيرت الموسيقى الكلاسيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

نتنياهو وبينيت

استطلاع إسرائيلي: تقهقر شعبية الليكود… و62 مقعدا لمعسكر لا لنتنياهو

الحرب في السودان

تورك: ندعو لاتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي تؤجج وتستفيد من الحرب بالسودان

نتنياهو

إعلام عبري: الأجهزة الأمنية تفاجأت بموافقة نتنياهو على بدء إعمار مدن فلسطينية تحت سيطرة الجيش

بالصور

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد