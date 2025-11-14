عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»

كشفت إدارة مهرجان "صدى الأهرامات" عن مفاجأتها للدورة الأولى التي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، حيث أعلنت عن مشاركة الفنان الكبير عمر خيرت في اليوم الخامس من المهرجان في حفل بعنوان "عمر خيرت وأصدقاؤه"، الجمعة 28 نوفمبر، يستضيف فيه الفنان نخبة من ألمع الفنانين المصريين في مجال الموسيقى الكلاسيكية ممن حققوا إنجازات دولية في جميع أنحاء العالم.

سيقدم خيرت مجموعة مختارة بعناية من روائعه الموسيقية بمصاحبة أوركسترا عمر خيرت وكورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي، في النصف الثاني من الحفل، بينما يستضيف في النصف الأول من الحفل رجاء الدين وأميرة ومريم أبو زهرة عقب النجاح الكبير الذي لاقوه في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع هذا الشهر.

كما يشارك الخشبة فنانون عالميون مصريون شرّفوا مصر في الخارج والداخل في مجال الغناء الأوبرالي والعزف، وهم: جالا الحديدي وأشرف سويلم وسندي محمد الذين سيعزفون بمصاحبة أوركسترا مهرجان "صدى الأهرامات" بقيادة المايسترو كريستيان ييرفي.

تقام الدورة الأولى من مهرجان "صدى الأهرامات" في الفترة من 24-30 نوفمبر على خشبة مسرح بانوراما الأهرامات، إضافة إلى حفلين يومي 12، 13 ديسمبر، على خشبة المسرح الكبير لدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، يقدم فيهما باليه بوريس إيفمان (بطرسبورج-روسيا) عرض "سيدتي الجميلة".

وقد تم إطلاق الدورة الأولى من المهرجان، تحت شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات"، كي ترضي أذواق شريحة عريضة من الجمهور المصري الذي يتوق للفنون الرفيعة على اختلافها، يسعى المهرجان لإثارة فضول الأجيال الجديدة وتعميق تقدير الفنون الموسيقية بأشكالها وأنواعها كافة وكل ما يحيط بها ويخدمها ويعززها.