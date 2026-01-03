وزير العدل وعدلي منصور يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم السبت، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، يرافقه وفد من الوزارة.

وقدم وزير العدل والوفد المرافق له التهنئة لقداسة البابا بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، متمنين لقداسته دوام الصحة وللوطن مزيدًا من الاستقرار والسلام.

وفي السياق نفسه، تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم اتصالًا هاتفيًّا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، قدم خلاله التهنئة لقداسته بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، متمنيًا له ولكافة أبناء الكنيسة عامًا سعيدًا وأيامًا مملوءة بالسلام والرضا.

ومن جانبه، أعرب قداسة البابا عن تقديره لحرص المستشار عدلي منصور على تقديم التهنئة، ولمشاعر المحبة والود التي تتسم بها كلماته على الدوام.