البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة للتهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم السبت، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الآباء الأساقفة، الذين قدموا لقداسته التهنئة بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وشملت اللقاءات استقبال نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، ونيافة الأنبا مكاري، الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، ونيافة الأنبا أنيانوس، أسقف إيبارشية بني مزار بمحافظة المنيا، ونيافة الأنبا أولوجيوس، الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، إلى جانب نيافة الأنبا ثيئودوسيوس، أسقف إيبارشية وسط الجيزة.

وخلال اللقاءات، أعرب الآباء الأساقفة عن خالص تهانيهم لقداسة البابا، وتم عرض ومناقشة عدد من الأمور والملفات المتعلقة بالخدمة الرعوية في القطاعات والإيبارشيات المختلفة، وذلك في إطار الحرص على متابعة العمل الرعوي وتدعيم مسيرته.

تأتي هذه اللقاءات في إطار التواصل الرعوي المستمر لقداسة البابا مع الآباء الأساقفة، وحرصه على متابعة شؤون الخدمة الكنسية ودعم الجهود الرعوية في القطاعات والإيبارشيات.