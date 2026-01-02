جلسة محبة تجمع البابا تواضروس والقمص تادرس يعقوب ملطي | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، اليوم الجمعة الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج، وبرفقته السيدة زوجته، حيث كانت لقداسته جلسة محبة قدَّما خلالها التهنئة بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد.

وحضر اللقاء الأب القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وكان قداسته استقبل ،أمس، أسقفي العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، صاحبي النيافة الأنبا باڤلي أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرقي الإسكندرية، إلى جانب الأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات والخطط الخاصة بالخدمة والعمل الرعوي بالإسكندرية.