عاجل
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جلسة محبة تجمع البابا تواضروس والقمص تادرس يعقوب ملطي | صور

ميرنا رزق

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية، اليوم الجمعة الأب القمص تادرس يعقوب ملطي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بسبورتنج، وبرفقته السيدة زوجته، حيث كانت لقداسته جلسة محبة قدَّما خلالها التهنئة بعيد الميلاد المجيد والعام الجديد.

وحضر اللقاء الأب القمص أبرآم إميل، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وكان قداسته استقبل ،أمس، أسقفي العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، صاحبي النيافة الأنبا باڤلي أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرقي الإسكندرية، إلى جانب الأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات والخطط الخاصة بالخدمة والعمل الرعوي بالإسكندرية.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني القمص تادرس يعقوب ملطي مار جرجس بسبورتنج الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

أحمد سعد

الناس اللذيذة.. ماذا قال أحمد سعد عن حفلته بالشارقة؟

الفنان كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري يكشف لصدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل بيت بابا

سعد لمجرد

بحفل جماهيري ضخم.. سعد لمجرد يحتفل برأس السنة في الزمالك | صور

بالصور

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

