ترنيمة يونانية وأيقونة قبطية في لقاء البابا تواضروس وبطريرك الروم الأرثوذكس | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية اليوم الخميس، قداسة البطريرك ثيؤدوروس بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس والوفد المرافق له للتهنئة بالأعياد.

وفي لفتة طيبة رتل قداسة البابا ومرافقوه ترتيلة باللغة اليونانية بمناسبة بداية السنة الميلادية الجديدة وتبادل الطرفان التهاني والأمنيات ليعم السلام في العالم وقدم قداسة البابا هدية تذكارية عبارة عن أيقونة قبطية للقديس يوسف النجار بالمعالم والآثار المصرية الهامة.

حضر اللقاء صاحبي النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.