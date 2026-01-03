قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
السيد البدوي يكشف سبب نيته للترشح لرئاسة حزب الوفد
مودرن سبورت يضم مارسيلو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

الدولار
الدولار
أحمد أيمن

مع بداية عام 2026، أعلنت عدة دول عن تسهيلات جديدة في برامج الهجرة لجذب الخبرات والكفاءات العالمية، سعياً لسد النقص في أسواق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك في ظل وجود منافسة دولية تعتمد بشكل أكبر على المهارات العالية بدلًا من الاعتماد الكلي على عقود عمل سابقة.

ويتساءل ملايين المصريين عن برامج الهجرة والدول التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين في 2026.

برامج الهجرة في 2026

تُعد كندا من أبرز الوجهات في هذا الإطار، حيث أطلقت خطة للهجرة للفترة من 2026 حتى 2028 تستهدف استقبال نحو 380 ألف مقيم دائم سنوياً. 

وتهدف الخطة إلى زيادة نسبة المهاجرين الاقتصاديين إلى 64% بحلول عامي 2027 و2028 لدعم قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والهندسة. 

وتسعى لتسهيل انتقال الطلاب والعمال المؤقتين إلى إقامة دائمة، مع تقليل أعداد الوافدين المؤقتين الجدد، بهدف الحفاظ على توازن سوق الإسكان والخدمات والنمو السكاني.

وتعتمد كندا على نظام الدخول السريع الذي يمنح المهنيين ذوي المهارات العالية فرصة أسرع للحصول على الإقامة الدائمة، ويركز بشكل خاص على المتخصصين في الابتكار والتكنولوجيا. كما تقدّم برامج إقليمية لتوزيع المهاجرين على المناطق النائية، بهدف تعزيز التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء البلاد.

تأشيرات العمل في 2026

في ألمانيا، يعمل قانون الهجرة الماهرة المحدث على جذب أصحاب المؤهلات العلمية والخبرة المهنية من خلال “بطاقة الفرصة”، وهي تأشيرة تسمح لحاملها بالبحث عن عمل لمدة تصل إلى عام، مع إمكانية العمل الجزئي حتى 20 ساعة أسبوعياً. 

وتم خفض الحدود الدنيا للرواتب في المهن التي تواجه عجز في العمالة إلى نحو 45,000 يورو سنوياً في بعض التخصصات، بينما ترتفع إلى حوالي 50,700 يورو للوظائف الأخرى. 

وتم تقديم حوافز إضافية في مجالات الهندسة، البرمجة، والرعاية الصحية لسد فجوات كبيرة في القوى العاملة نتيجة شيخوخة السكان.

وفي أستراليا، حافظ برنامج الهجرة الدائمة لعام 2025–2026 على سقف 185,000 فرصة، مع تخصيص 71% منها للمهارات المطلوبة، لتغطية احتياجات قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية. 

تبدأ الرواتب الدنيا للكفاءات المطلوبة من حوالي 76,000 دولار أسترالي سنوياً، مع خيارات لتحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة بعد عدة سنوات، خاصة في المناطق الإقليمية.

أما نيوزيلندا، فقد أصبحت جاذباً مهماً للمهاجرين في 2026، من خلال خيارات متعددة تشمل العمل، الدراسة، والاستثمار، حيث تتيح تأشيرات العمل من صاحب عمل معتمد إقامة تصل إلى 5 سنوات وتحسين الاعتراف بالمهن المتوسطة، مما يوسع فرص المتخصصين في مجالات متنوعة.

وتستمر هولندا كوجهة مرغوبة للمهنيين، مع تحديث حدود الرواتب الدنيا لتصل إلى نحو 5,000 يورو شهرياً للأشخاص فوق 30 عامًا، ونحو 3,000 يورو للخريجين الجدد.

فرص عمل برامج الهجرة في 2026 تأشيرات العمل كندا ألمانيا وظائف بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. تعرف على أسعار الدواجن قبل المواسم والأعياد

ترشيحاتنا

ذاكرة الهاتف

إخلاء مساحة من ذاكرة الهاتف دون حذف الصور .. دليل عملي

كيا سبورتاج

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج في السوق السعودي

رالي داكار 2026

أخبار السيارات| انطلاق رالي داكار 2026.. تفاصيل أكبر مزاد سيارات.. تدوير بطاريات السيارات الكهربائية

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد