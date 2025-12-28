بيانات تكشف تزايد الهجرة الإسرائيلية ومراكز تجمعها حول العالم

كشفت معطيات حديثة إلى تصاعد ملحوظ في أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون البلاد، في ظل تداعيات الحرب، ووفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي، غادر نحو 83 ألف إسرائيلي البلاد خلال عام 2024، مقابل عودة قرابة 24 ألفا فقط، ما أسفر عن عجز صافي في الهجرة يقدر بنحو 60 ألف مقيم، أي أكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2023.

مراكز تجمع الإسرائيلين



حللت خدمة Screen iL، المتخصصة في بث القنوات الإسرائيلية بشكل قانوني للإسرائيليين في الخارج، بيانات عشرات الآلاف من مستخدميها، وكشفت عن أكثر عشر مدن في العالم حضورا للجاليات الإسرائيلية، استنادا إلى معدلات المشاهدة الفعلية.



وتتصدر نيويورك القائمة باعتبارها مركزا يهوديا كبيرا ووجهة تقليدية للإسرائيليين، تليها لوس أنجلوس، بينما تحتل ميامي والمناطق المحيطة بها، مثل بوكا راتون، و تورونتو المرتبة الثالثة.

وتأتي برلين في المرتبة الرابعة ، و يوهانسبورج في المرتبة الخامسة، و يوهانسبورج في المرتبة السادسة، وملبورن بأستراليا في المرتبةالسابعة، وليمسول في المرتبة الثامنة، ومدينة أتونا في المرتبة التاسعة، و فلوريدا في المرتبة العاشرة.





