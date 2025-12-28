إسرائيل تسلم جيشها أول نظام ليزر لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة

سلمت تل أبيب اليوم الأحد الجيش الإسرائيلي أول نظام ليزر تشغيلي في العالم باسم "أور إيتان"، ليصبح جزءا من منظومة الدفاع متعددة الطبقات، و يهدف النظام إلى اعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيرة بدقة وكفاءة عالية، مع تكلفة تشغيل منخفضة.



جاء ذلك خلال حفل رسمي في منشأة رافائيل بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والمدير العام لوزارة الدفاع أمير بارام، وقائد القوات الجوية تومر بار، إلى جانب كبار مسؤولي وزارة الدفاع وشركات الصناعات الدفاعية مثل رافائيل وElbit Systems وSCD وShafir Systems.



وأوضح وزير الدفاع أن النظام أصبح الآن جاهزا للاستخدام التشغيلي، وسيدمج مع أنظمة الدفاع الجوي القائمة مثل القبة الحديدية ومقلاع داود والسهم، ليضيف طبقة إضافية للقدرة الدفاعية لإسرائيل.



وأكد اللواء أمير بارام أن تسليم النظام يمثل الانتقال من مرحلة التطوير إلى الإنتاج، وأن "أور إيتان" سيعزز قدرة الجيش على التعامل مع التهديدات المعقدة.



ويذكر أن النظام الإسرائيلي سمي على اسم النقيب إيتان أوستر، الذي قتل في معركة بالجنوب اللبناني.